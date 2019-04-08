法拍屋熱潮搶便宜　當心買到凶宅反賠錢

▲近年法拍市場逐漸活絡，業者提醒不熟悉別亂碰，當心得不償失。（圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

法拍屋市場拍定均價連三年上揚，其中六都之中高雄漲幅最多、達83％。寬頻房訊發言人徐華辰表示，進3年法拍屋市場連續成長，顯見購屋人對於房市信心回溫，但購買法拍屋也需注意「法院筆錄」與「區域」，否則可能得不償失。

寬頻房訊統計，今年第1季全國拍定率為13.45％，創下近3年新高、成長約3.45％，其中，桃園市、台南市拍定率增幅最高，分別為126.3％、87.2％；另六都拍定房屋單價部分，高雄、台南漲幅最盛，台南市每坪達20.8萬元，叫去年同期增加1.16倍，高雄市為14.6萬元，漲幅達83％。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，拍定率成長代表投資、自住買盤對市場信心的回溫，但也同時帶動價格上揚，例如高雄農16、美術館區域就出現單坪過20萬以上的拍定價，但根據過往經驗，該區域拍賣行情幾乎都在20萬元以下。

端看區域變化，徐華辰提醒，法拍固然是許多人投資或撿便宜的方式之一，但對於「初入市場」或「自住需求」的人就必須注意「區域」與「法院筆錄」，徐華辰說，新手最好先從熟悉的區域著手。

假設是台北人卻尋求高雄的法拍，就很容易標錯天價，徐華辰再舉例，北市師大夜市附近就有個20坪左右案子，拍賣價為1千4百多萬，但根據法院筆錄，該案已將進入都更程序，所以得標後必須再繳交600萬左右參與都更，合計必須支付2千餘萬才能分回新房。

但該區域行情約落在每坪百萬元左右，一來一往根本也沒賺，而且等待都更的時間也無法自住。此外，法院筆錄內也會敘述物之瑕疵，例如大家唯恐避之不及的凶宅，所以初入法拍想要撿便宜的人，切記要做好功課避免得不償失。