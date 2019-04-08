ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

法拍屋熱潮搶便宜　當心買到凶宅反賠錢

ETtoday新聞雲

最高法院,一級普通法院,最高院,終審機關,隸屬司法院（圖／記者季相儒攝）

▲近年法拍市場逐漸活絡，業者提醒不熟悉別亂碰，當心得不償失。（圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

法拍屋市場拍定均價連三年上揚，其中六都之中高雄漲幅最多、達83％。寬頻房訊發言人徐華辰表示，進3年法拍屋市場連續成長，顯見購屋人對於房市信心回溫，但購買法拍屋也需注意「法院筆錄」與「區域」，否則可能得不償失。

寬頻房訊統計，今年第1季全國拍定率為13.45％，創下近3年新高、成長約3.45％，其中，桃園市、台南市拍定率增幅最高，分別為126.3％、87.2％；另六都拍定房屋單價部分，高雄、台南漲幅最盛，台南市每坪達20.8萬元，叫去年同期增加1.16倍，高雄市為14.6萬元，漲幅達83％。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，拍定率成長代表投資、自住買盤對市場信心的回溫，但也同時帶動價格上揚，例如高雄農16、美術館區域就出現單坪過20萬以上的拍定價，但根據過往經驗，該區域拍賣行情幾乎都在20萬元以下。

端看區域變化，徐華辰提醒，法拍固然是許多人投資或撿便宜的方式之一，但對於「初入市場」或「自住需求」的人就必須注意「區域」與「法院筆錄」，徐華辰說，新手最好先從熟悉的區域著手。

假設是台北人卻尋求高雄的法拍，就很容易標錯天價，徐華辰再舉例，北市師大夜市附近就有個20坪左右案子，拍賣價為1千4百多萬，但根據法院筆錄，該案已將進入都更程序，所以得標後必須再繳交600萬左右參與都更，合計必須支付2千餘萬才能分回新房。

但該區域行情約落在每坪百萬元左右，一來一往根本也沒賺，而且等待都更的時間也無法自住。此外，法院筆錄內也會敘述物之瑕疵，例如大家唯恐避之不及的凶宅，所以初入法拍想要撿便宜的人，切記要做好功課避免得不償失。

關鍵字：法拍屋凶宅寬頻房訊徐華辰自住投資房市房地產

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4011

西門町大咖房東棄百萬租金不賺　寧開百坪娃娃機店

傳說在西門町坐擁23間店、租金收入達3.6億元的Seven董，去年中起，竟傳在旗下百坪武昌街店面，做起娃娃機店生意。記者實際採訪當地攤商透露，Seven董擁有的娃娃機店，號稱「東南亞最大夾娃娃機店」，..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4011

台灣建物又老又醜　危老至今僅90案通過

都更限制多，危老重建成救贖。根據內政部統計，全台屋齡30年以上老屋超過400萬棟，但都更限制多，政府也因此積極推動危老重建。業者指出，目前全國已成功推動90件危老重建案，其中，雙北市共計50件，就連基..

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3453

空屋稅救東區　1元租約恐破解

台北市東區近年空置率接連上升，甚至已達12.5％。台北市長柯文哲為解決東區沒落與空租問題，提出課徵空屋稅救東區。商仲業者認為，目前柯文哲提出的加稅作法，無法真正提高業主出租意願，除非將稅率調整至10％..

4月6日 12:03

//cdn2.ettoday.net/images/3669

不怕個資全都露　地籍謄本分類保障

在兼顧不動產交易安全與個人資料隱私的原則下，自2015年起，地籍謄本已分為三類，其中第二類與第三類最大的差別，第二類誰都可以申請，但僅有部分姓名、統編、完整地址；第三類則是露出完整姓名與地址，但必須本..

4月6日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3867

國泰置地租金飆　逼宮南山廣場商辦王寶座

根據最新揭露的實價資料顯示，台北市信義區頂級A辦大樓「國泰置地」，每坪租金有兩筆站上4,200元，刷新自己的實價揭露紀錄，但仍未超越前次商辦王「南山人壽廣場」。信義房屋指出，信義計畫區的辦公市場仍是市..

4月3日 15:38

//cdn2.ettoday.net/images/3913

環狀線通車在即　中和看屋增2成

新北捷運環狀線第一期進入完工階段、年底即將通車，今（3）日也舉辦「大坪林站至板新站車站間人行道」更新工程動土典禮，根據實價登錄，近2年中和區房價波動不大，甚至電梯大樓行情還不跌反漲，當地房仲甚至傳出第..

4月3日 12:00

//cdn2.ettoday.net/images/4000

北市推住宅免費健診、無障礙補助　唐峰正：先查違建誰造成的

台北市政府推出「無障礙設施改善與補助計畫」，包含住宅「免費健診」、總工程經費45％、最高107萬補助。UD自由空間教育基金會董事長唐峰正對這項政策指出3大盲點並提出建議，包含「違建是誰蓋的」、「查驗建..

4月2日 17:45

//cdn2.ettoday.net/images/3999

柯P公宅政績片自比豪宅規格　網友評價兩極

台北市都發局拍攝影片宣揚柯P公宅政績，主題訂為「台北公宅尊爵不凡」，內容大玩網路哏，形容詞句如「尊爵不凡」、「氧氣進得去、二氧化碳出得來」、「和鄰居一起約跑」等，雖遭部份網友質疑大玩「黃色」、「浪費錢..

4月2日 15:47

//cdn2.ettoday.net/images/3999

顏炳立：賣菜郎與燕子來了房價也不會漲！

戴德梁行今（2）日發布最新房市預測，戴德梁行董事總經理顏炳立開頭就直指房價尚未落底。顏炳立說，「現在的低價將是明天的高價」、豪宅則是「今年放量、將是真正落底年」。

4月2日 12:12

//cdn2.ettoday.net/images/3596

東區租客大逃亡　每100間店面15間沒人要

台北東區繼年初知名餐館永福樓吹起熄燈號後，關店的骨牌效應受到關注。根據戴德梁行以及瑞普萊坊兩大商仲統計，東區第一季店面空置率再創新高，已達15.6％。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，若再加上F..

4月2日 11:06

相關新聞

淡水跳樓凶宅開價850萬　屋主棄售

吸金講師繼續騙　以太幣投資詐2億

雲端最有錢／便宜鬼城可以買?　小資買房翻轉人生

凶樓VS淫窟　北市爭議社區大PK　

清明變盤沒在怕！台指期開高蓄戰10800點

讀者迴響

熱門新聞

日本空屋「繳5倍稅」　屋主1元..

西屯、北屯單季交易達千棟　高餘..

陸人瘋買東京房盼暴富　仲介曝真..

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

淡水跳樓凶宅開價850萬　屋主..

IKEA進駐房價跟著漲？　一張..

購屋族搶入市　Sway有三笑

東區住宅不跌反升　房仲曝關鍵點

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

3大保命符　防房產交易詐騙

最新新聞更多

買法拍屋搶便宜　當心買到凶宅

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

土壤液化網查詢　台南14區調查..

IMF預示全球房價　2年每年將..

空屋稅救商圈　Sway：3%根..

八德最大夜市成吸票機　攤商滿租..

陸人瘋買東京房盼暴富　仲介曝真..

拯救老醜建物　新北危老案最積極

凶樓VS淫窟　北市爭議社區大P..

力麗哲園台北館　9.28億元求..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366