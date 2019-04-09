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觀光悲歌　墾丁首傳飯店遭法拍　中庭已淪蓄水池　

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▲▼墾丁泊逸渡假酒店。（圖／擷取自google map）

▲墾丁泊逸渡假酒店傳出法拍消息。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

旅遊業不景氣，就連墾丁飯店一級戰區都傳出法拍消息，「墾丁泊逸飯店」2筆建物將在4月17日執行一拍，底價分別為9千531.5萬元以及5億8千478.5萬元。法拍業者表示，這是首次正墾丁區域飯店因「經營不善」被法拍，與過往屏東飯店遭法拍狀況相較更為嚴重，顯見旅遊業不景氣程度之高。

根據司法院公告，17日將進行一拍的屏東縣車城鄉海口路7號5層樓、以及6-5號9層樓建物，前者總坪數942.7坪、設定一拍底價9千531.5萬元；後者總坪數4896.6坪、底價為5億8千478.5萬元，2筆拍賣總額合計逾6.8億元。而債務人均為墾丁渡假村股份有限公司，對照地址與公司名，查出拍賣建物，即是六福旅遊集團在2015年、以總價9億元出售給墾丁渡假村的「六福莊渡假飯店」，轉售後，即更名為「墾丁泊逸飯店」。

據了解，「墾丁泊逸飯店」於去年1月5日結束營運，後因積欠合作金庫商業銀行2億餘元遭提告，法院判決可全數索賠。當時飯店管理階層還透露，陸客不來、加上一例一休，是壓垮飯店最後一根稻草。結束營運後的建物，更曾被媒體捕捉到中庭已成蓄水池的悲慘景象，令人不勝唏噓。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，屏東過去曾有「恆春富悅飯店」、「大鵬灣大飯店」遭法拍消息，「恆春富悅飯店」疑似股權爭議，「大鵬灣大飯店」則位於東港，與墾丁市區截然不同，此次法拍顯見旅遊業受陸客不來與該區物價上升有所關連。

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