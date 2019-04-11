ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

內湖新豪宅王再現交易　天龍國最有錢寶湖里居民也搬來

ETtoday新聞雲

▲▼勤美碧湖畔。（圖／記者陳韋帆攝）

▲寶湖里居民買下內湖豪宅王「勤美璞真碧湖畔」4樓戶。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

新任內湖豪宅王「勤美璞真碧湖畔」又出現1筆新成交紀錄，此次成交為4樓戶、總價1.864億元，拆算單價每坪約136萬元。據查，買家為方姓自然人，戶籍地位於天龍國最有錢的寶湖里，房仲業者指出，碧湖公園與寶湖里同樣擁有寧靜、隱密特色，所以能夠吸引該區富人目光置產自住。

根據實價揭露，最新成交的4樓戶，交易時間為去年12月，以總價1.864億元交易、該戶總坪數為517.45坪，拆算後單價約每坪136萬元，為目前成交單價最低價。業者指出，4樓為低樓層，該筆交易仍在行情價內。

此次買家為方姓自然人，調閱謄本紀錄，戶籍地位於號稱「天龍國最有錢的寶湖里」。住商不動產北市區經理錢思明分析，寶湖里特色為鬧中取靜、隱密悠閒，而「碧湖畔」所在的碧湖公園，除擁有相同條件外，還多了水岸景觀，對於居住在寶湖里的低調富人而言，具有吸引力。

「勤美璞真碧湖畔」於今年3月初，實價揭露2014～2015年間的預售交易，共有13戶，最高價為12樓的2.66億元，拆算單價每坪162.6萬元、次之為11樓的161.6萬元，其他成交單價約落在139～158萬元不等，擠下原內湖豪宅王「文心AIT」，成為內湖新豪宅王。

關鍵字：天龍國台北內湖豪宅勤美碧湖畔璞真文心AIT寶湖里房市房地產

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3780

媽媽開UBER為子存錢開店面　裝潢卻先慘賠28.6萬元

裝潢糾紛又一樁，新北兩名陳、黃男子共同籌措開店，卻遇上業者聯繫困難、工期不斷延宕。當事者陳先生向本刊爆料，該工程行共收了60萬6千元工程款後，除了延宕工期以外，最後竟還裝潢到店面漏水，為了完工開業，只..

15小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3769

台北雙子星竟涉國安　卡關1月惹議

台灣史上金額最高聯開案逾600億元的「台北雙子星」，歷經5次招標與弊案停擺後，終於在去（107）年12月開花結果，由南海控股成功奪標。但今年3月底，卻又傳行政流程遭阻，柯文哲甚至因此槓上中央。該案招商..

4月9日 19:26

//cdn2.ettoday.net/images/3929

信義區16萬坪百貨逼宮　業者直言：東區不改變等淪敗

台灣觀光人潮連續10年上升，2018年更來到1107萬人，在觀光旅遊業前景看好的情況下，東區商圈空置率卻攀升到15.6％。仲量聯行指出，待遠東百貨A13開幕後，信義商圈百貨總坪數將來到16萬坪，磁吸效..

4月9日 17:38

//cdn2.ettoday.net/images/4012

觀光悲歌　墾丁首傳飯店遭法拍　中庭已淪蓄水池　

旅遊業不景氣，就連墾丁飯店一級戰區都傳出法拍消息，「墾丁泊逸飯店」2筆建物將在4月17日執行一拍，底價分別為9千531.5萬元以及5億8千478.5萬元。法拍業者表示，這是首次正墾丁區域飯店因「經營不..

4月9日 10:36

//cdn2.ettoday.net/images/2466

法拍屋熱潮搶便宜　當心買到凶宅反賠錢

法拍屋市場拍定均價連三年上揚，其中六都之中高雄漲幅最多、達83％。寬頻房訊發言人徐華辰表示，進3年法拍屋市場連續成長，顯見購屋人對於房市信心回溫，但購買法拍屋也需注意「法院筆錄」與「區域」，否則可能得..

4月8日 20:15

//cdn2.ettoday.net/images/4011

西門町大咖房東棄百萬租金不賺　寧開百坪娃娃機店

傳說在西門町坐擁23間店、租金收入達3.6億元的Seven董，去年中起，竟傳在旗下百坪武昌街店面，做起娃娃機店生意。記者實際採訪當地攤商透露，Seven董擁有的娃娃機店，號稱「東南亞最大夾娃娃機店」，..

4月8日 18:49

//cdn2.ettoday.net/images/4011

台灣建物又老又醜　危老至今僅90案通過

都更限制多，危老重建成救贖。根據內政部統計，全台屋齡30年以上老屋超過400萬棟，但都更限制多，政府也因此積極推動危老重建。業者指出，目前全國已成功推動90件危老重建案，其中，雙北市共計50件，就連基..

4月8日 13:24

//cdn2.ettoday.net/images/3453

空屋稅救東區　1元租約恐破解

台北市東區近年空置率接連上升，甚至已達12.5％。台北市長柯文哲為解決東區沒落與空租問題，提出課徵空屋稅救東區。商仲業者認為，目前柯文哲提出的加稅作法，無法真正提高業主出租意願，除非將稅率調整至10％..

4月6日 12:03

//cdn2.ettoday.net/images/3669

不怕個資全都露　地籍謄本分類保障

在兼顧不動產交易安全與個人資料隱私的原則下，自2015年起，地籍謄本已分為三類，其中第二類與第三類最大的差別，第二類誰都可以申請，但僅有部分姓名、統編、完整地址；第三類則是露出完整姓名與地址，但必須本..

4月6日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3867

國泰置地租金飆　逼宮南山廣場商辦王寶座

根據最新揭露的實價資料顯示，台北市信義區頂級A辦大樓「國泰置地」，每坪租金有兩筆站上4,200元，刷新自己的實價揭露紀錄，但仍未超越前次商辦王「南山人壽廣場」。信義房屋指出，信義計畫區的辦公市場仍是市..

4月3日 15:38

相關新聞

即／內湖男嬰遭悶死　社會局罰保母14萬元

替女友出氣　狠男猛砍情敵胸口7刀

台中房市春假買氣旺　首購豪宅均熱銷

即／八德路工地意外　工人高處墜落送醫

深耕台中　建商辦城市建築縮影展

讀者迴響

熱門新聞

環狀線試車吵死人　兩社區旁加裝..

新莊成降價起始點　投資「啞巴兒..

龍寶拋震撼彈　將蓋「年輕人買得..

為子存錢開店面　裝潢先慘賠28..

新莊副都心「皇翔御花園」　3字..

商圈關店骨牌效應　吳宗憲10字..

台北雙子星　國安疑慮卡關投審會

省下一台賓士車　北市3條街CP..

房價高　買福袋抽房屋雙北行不通

藝人光環失靈　收店前輩有感而發

最新新聞更多

內湖豪宅王現4樓交易　買方來自..

大直行情價打8折　建案2個月賣..

為子存錢開店面　裝潢先慘賠28..

新莊成降價起始點　投資「啞巴兒..

吳克群西門潮牌店收攤　月租42..

萬華公宅開箱　標榜北市CP值最..

藝人光環失靈　收店前輩有感而發

日祥里民抗議　萬華公宅不公

商圈關店骨牌效應　吳宗憲10字..

台北雙子星　國安疑慮卡關投審會

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366