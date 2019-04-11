內湖新豪宅王再現交易　天龍國最有錢寶湖里居民也搬來

▲寶湖里居民買下內湖豪宅王「勤美璞真碧湖畔」4樓戶。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

新任內湖豪宅王「勤美璞真碧湖畔」又出現1筆新成交紀錄，此次成交為4樓戶、總價1.864億元，拆算單價每坪約136萬元。據查，買家為方姓自然人，戶籍地位於天龍國最有錢的寶湖里，房仲業者指出，碧湖公園與寶湖里同樣擁有寧靜、隱密特色，所以能夠吸引該區富人目光置產自住。

根據實價揭露，最新成交的4樓戶，交易時間為去年12月，以總價1.864億元交易、該戶總坪數為517.45坪，拆算後單價約每坪136萬元，為目前成交單價最低價。業者指出，4樓為低樓層，該筆交易仍在行情價內。

此次買家為方姓自然人，調閱謄本紀錄，戶籍地位於號稱「天龍國最有錢的寶湖里」。住商不動產北市區經理錢思明分析，寶湖里特色為鬧中取靜、隱密悠閒，而「碧湖畔」所在的碧湖公園，除擁有相同條件外，還多了水岸景觀，對於居住在寶湖里的低調富人而言，具有吸引力。

「勤美璞真碧湖畔」於今年3月初，實價揭露2014～2015年間的預售交易，共有13戶，最高價為12樓的2.66億元，拆算單價每坪162.6萬元、次之為11樓的161.6萬元，其他成交單價約落在139～158萬元不等，擠下原內湖豪宅王「文心AIT」，成為內湖新豪宅王。