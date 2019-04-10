媽媽開UBER為子存錢開店面　裝潢卻先慘賠28.6萬元

▲新北市黃男指控，委託某裝修進行拆除、水電等裝潢工程，對方卻未依約履行。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

裝潢糾紛又一樁，新北兩名陳、黃男子共同籌措開店，卻遇上業者聯繫困難、工期不斷延宕。當事者陳先生向本刊爆料，該工程行共收了60萬6千元工程款後，除了延宕工期以外，最後竟還裝潢到店面漏水，為了完工開業，只好另請人完成工程多花了26.6萬元，聯繫該工程行請求退款卻不願處理，最後只能向住宅消保會投訴並申請調處。

新北市土城區兩名陳、黃姓好友，為共同開店籌備多年資金，其中陳先生的媽媽為幫助小孩，還特別加入UBER行列賺錢，終於在協助湊齊270萬元資金協助開業，誰知竟遇到業者收60.6萬元工程款後，卻遲遲延宕工期無法完工。

當事者黃先生指控，去（107）年12月找了「航X工程」張先生進行店面裝修，起初工程內容僅有隔間拆除、清運費用，說好32萬元可完工，進行一半時，張先生表明可同時承攬水電、磁磚、油漆、廁所工程，黃先生同意後再繳付28.6萬元，總數共60.6萬元委託處理。

「拆除工程雖然已完成，卻有工程瑕疵，另支付的28.6萬元工程部分，說好年前可完工，結果工人都沒甚麼來。」黃先生說，拆除工程部分，說好用水刀切割，結果當下看就是一般拆除方式。

追加工程部分，雙方則約定去年底可完工，結果直到今（108）年1月底都還沒做完，期間工人少有進場，最後甚至都沒來，工程進度不到一半、材料也都未進場。

為求順利開業，最後只好再花20萬另尋師傅處理水電、磁磚處理，油漆部分則因資金已不足，自己買油漆回來DIY。黃先生表示，事後向張先生追討未做款項，結果一直不願處理，最後只好鬧上住宅消保會進行調處。

「調解3次只有第2次來！」黃先生怒道，對方真沒誠意處理，第1次未到、第2次來了說只願意用2萬元和解、第3次對方索性又不來。他說，因為店面也已開業，兩人必須努力賺錢回饋家裡人，現在也不知道該如何處理。

記者循線找到「航X工程」黃頁廣告，打到市話發現已成為空號，而上述公司地址也與黃先生提供資料有所不同；住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，許多人裝修僅透過親友介紹或網路隨意尋找，資訊不對稱狀態下風險相當高。

吳翃毅建議，選擇設計或裝修公司時，除了看評價也要到經濟部商業司網站查詢是否合法登記；簽約時可使用內政部或住宅消保會合約書外，還必須設計明確的報價單明細，避免發生問題時出現各說各話的情況。

報價明細單如何列舉？吳翃毅建議，記載明確的單位、數量，以及建材或設備的品牌型號，並確認每個階段驗收項目內容，因為屋主從來就不知道怎麼開始驗收。

付款方式也要特別注意，一定要交給當事人，最好用匯款方式才有明確依據，另外也可委託裝修信託，讓專業人士協助把關。每個階段記得錄影或拍照存證，倘若真不幸遇到糾紛，證據保全後，可至住宅消保會、地方調解會等進行調處，以便快速解決問題。