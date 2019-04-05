ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中家具行包裝修收300萬爆糾紛　追價35萬還扣屋主鑰匙

ETtoday新聞雲

▲▼台中X登家具行裝潢糾紛。（圖／擷取自google map）

▲台中忠明南路一間家具行遭控承攬裝修，但因裝潢瑕疵等問題引爆糾紛。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台中報導

裝修糾紛又一樁！台中一名黃先生因近日家中年久失修，欲添購家具以及裝潢，結果購買家具時，同時將裝修也交給該家具行老闆陳先生承攬，後來發生裝修糾紛。黃先生向住宅消保會指控，工程不僅出現瑕疵、延宕工程等，還追加工程款，黃先生不從，陳先生扣押鑰匙不肯歸還。

台中一名黃先生因近日家中年久失修，欲添購家具以及裝潢，結果找尋家具時，進入一間「X登國際家具精品旗艦店」，該店老闆陳先生聽聞黃先生要裝璜，自我推薦該家具行除了是精品旗艦店，也具有承攬室內裝修的能力。

黃先生聽聞後，裝修隨即以300萬簽約，並交辦給家具行處理，開工後也繳付了275萬元工程款，施工過程卻陸續發生「施工」、「工期」、「合約」多項瑕疵，甚至還被家具行追加工60萬工程款。

合約上註記300萬元，但黃先生已繳付的275萬加上60萬追加工程款已超原約定金額35萬，所以不願支付，結果家具行老闆陳先生不願歸回鑰匙，最終黃先生訴諸住宅消保會，希望求得協助。

接受此次裝潢糾紛調處的住宅消保會創會理事長吳翃毅指出多項疏失，黃先生與家具行簽約並無完整設計圖，估價單與施工內容也未符合，合約書上簽約日期也未註記，目前該案已受理進行調處。。

▲▼台中X登家具行裝潢糾紛。（圖／住宅消保會提供）

▲台中X登家具行裝潢糾紛。（圖／住宅消保會提供）

吳翃毅細查下，甚至發現該「家具旗艦店」根本沒有設立合法公司行號，連家具行陳姓老闆給予黃姓屋主的名片性別、姓名都不同，根本就是不同人。

施工細節部分，最好每個階段完工日期都加註上去，吳翃毅建議，同時簽約當事人是否本人也要盡量詳細確認，可以依法請承攬人提供身分證辨識身分，才能真正安心裝修。

關鍵字：台中家具行裝潢糾紛住宅消保會消費裝修

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3867

國泰置地租金飆　逼宮南山廣場商辦王寶座

根據最新揭露的實價資料顯示，台北市信義區頂級A辦大樓「國泰置地」，每坪租金有兩筆站上4,200元，刷新自己的實價揭露紀錄，但仍未超越前次商辦王「南山人壽廣場」。信義房屋指出，信義計畫區的辦公市場仍是市..

4月3日 15:38

//cdn2.ettoday.net/images/3913

環狀線通車在即　中和看屋增2成

新北捷運環狀線第一期進入完工階段、年底即將通車，今（3）日也舉辦「大坪林站至板新站車站間人行道」更新工程動土典禮，根據實價登錄，近2年中和區房價波動不大，甚至電梯大樓行情還不跌反漲，當地房仲甚至傳出第..

4月3日 12:00

//cdn2.ettoday.net/images/4000

北市推住宅免費健診、無障礙補助　唐峰正：先查違建誰造成的

台北市政府推出「無障礙設施改善與補助計畫」，包含住宅「免費健診」、總工程經費45％、最高107萬補助。UD自由空間教育基金會董事長唐峰正對這項政策指出3大盲點並提出建議，包含「違建是誰蓋的」、「查驗建..

4月2日 17:45

//cdn2.ettoday.net/images/3999

柯P公宅政績片自比豪宅規格　網友評價兩極

台北市都發局拍攝影片宣揚柯P公宅政績，主題訂為「台北公宅尊爵不凡」，內容大玩網路哏，形容詞句如「尊爵不凡」、「氧氣進得去、二氧化碳出得來」、「和鄰居一起約跑」等，雖遭部份網友質疑大玩「黃色」、「浪費錢..

4月2日 15:47

//cdn2.ettoday.net/images/3999

顏炳立：賣菜郎與燕子來了房價也不會漲！

戴德梁行今（2）日發布最新房市預測，戴德梁行董事總經理顏炳立開頭就直指房價尚未落底。顏炳立說，「現在的低價將是明天的高價」、豪宅則是「今年放量、將是真正落底年」。

4月2日 12:12

//cdn2.ettoday.net/images/3596

東區租客大逃亡　每100間店面15間沒人要

台北東區繼年初知名餐館永福樓吹起熄燈號後，關店的骨牌效應受到關注。根據戴德梁行以及瑞普萊坊兩大商仲統計，東區第一季店面空置率再創新高，已達15.6％。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，若再加上F..

4月2日 11:06

//cdn2.ettoday.net/images/3137

天龍國收入未破百　近10年買房困難度增

成家困難，投對胎竟比後天努力還重要？網路平台業者根據聯徵資料，彙整六都與年收入買房比例，其中，買房比例最高的，為年收入60萬元以下，佔37%，其次才是年薪百萬元以上、佔34%。而台北市年薪未達百萬元，..

4月2日 09:41

//cdn2.ettoday.net/images/3997

80戶苦等6年「攔柯P轎喊冤」　北市海砂屋審議終通過

台北市大安區全家福社區「海砂屋都更」審議通過了！台北市都更處主秘謝明同指出，今（1）日全家福社區都更案「有條件」通過審議會，後續只要修正報告書，再次核定後，談好租金、搬遷等補貼發放，就可以正式動工。日..

4月1日 17:12

//cdn2.ettoday.net/images/3868

329高雄衝韓流北部建商來勢洶洶　霸主京城百億推案穩江山

高雄近日因韓國瑜話題不斷，也讓房產業界格外注目，甚至北部上市櫃建商興富發（2542）、遠雄（5522），都揮軍南下、來勢洶洶，今（108）年329檔期高雄更爆量744億元，創下有史以來新高。高雄建商龍..

4月1日 15:23

//cdn2.ettoday.net/images/3548

北市包租代管違規最高罰20萬元　9成租屋糾紛仍未解決！

台北市租屋廣告違規新裁罰基準上路了，北市地政局表示，即日起若合法登記私下「包租代管」、「刊登廣告」等行為，將進行裁罰，且採取累進制度，最高可罰至20萬元。崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，這樣的做法確實對..

4月1日 11:52

相關新聞

三張圖分辨雨遮、陽台與露台

大甲媽祖起駕宴萬人擠爆！王金平現身

國中弟穿Supreme潮褲：老人才愛迪達

酒客被毆滿臉血　辣腿女友人相伴

黑柴走失　警PO網助團圓

讀者迴響

熱門新聞

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

三張圖分辨雨遮、陽台與露台

租屋處浴室門卡卡　房東貼心期醒..

台中豪宅轉手價兩樣情　 房仲曝..

北市福地宅價差4成　3字頭買南..

68萬新北老屋　拉皮陷困境

斷頭潮來了？　他點名這5個地方..

環狀線通車在即　中和看屋增2..

百無禁忌　文山區福地宅行情翻身

房市回溫?　專家：329檔期還..

最新新聞更多

台中家具行包裝修收300萬鬧糾..

三張圖分辨雨遮、陽台與露台

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

68萬新北老屋　拉皮陷困境

救老屋　北市推得來速套餐

女人當自強　selina晉升豪..

地震損傷建物要注意　自行健檢四..

租屋處浴室門卡卡　房東貼心期醒..

台中豪宅轉手價兩樣情　 房仲曝..

王心恬化身東區女王入主法式莊園

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366