台中家具行包裝修收300萬爆糾紛　追價35萬還扣屋主鑰匙

▲台中忠明南路一間家具行遭控承攬裝修，但因裝潢瑕疵等問題引爆糾紛。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台中報導

裝修糾紛又一樁！台中一名黃先生因近日家中年久失修，欲添購家具以及裝潢，結果購買家具時，同時將裝修也交給該家具行老闆陳先生承攬，後來發生裝修糾紛。黃先生向住宅消保會指控，工程不僅出現瑕疵、延宕工程等，還追加工程款，黃先生不從，陳先生扣押鑰匙不肯歸還。

台中一名黃先生因近日家中年久失修，欲添購家具以及裝潢，結果找尋家具時，進入一間「X登國際家具精品旗艦店」，該店老闆陳先生聽聞黃先生要裝璜，自我推薦該家具行除了是精品旗艦店，也具有承攬室內裝修的能力。

黃先生聽聞後，裝修隨即以300萬簽約，並交辦給家具行處理，開工後也繳付了275萬元工程款，施工過程卻陸續發生「施工」、「工期」、「合約」多項瑕疵，甚至還被家具行追加工60萬工程款。

合約上註記300萬元，但黃先生已繳付的275萬加上60萬追加工程款已超原約定金額35萬，所以不願支付，結果家具行老闆陳先生不願歸回鑰匙，最終黃先生訴諸住宅消保會，希望求得協助。

接受此次裝潢糾紛調處的住宅消保會創會理事長吳翃毅指出多項疏失，黃先生與家具行簽約並無完整設計圖，估價單與施工內容也未符合，合約書上簽約日期也未註記，目前該案已受理進行調處。。

▲台中X登家具行裝潢糾紛。（圖／住宅消保會提供）

吳翃毅細查下，甚至發現該「家具旗艦店」根本沒有設立合法公司行號，連家具行陳姓老闆給予黃姓屋主的名片性別、姓名都不同，根本就是不同人。

施工細節部分，最好每個階段完工日期都加註上去，吳翃毅建議，同時簽約當事人是否本人也要盡量詳細確認，可以依法請承攬人提供身分證辨識身分，才能真正安心裝修。