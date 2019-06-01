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22億新地標落腳淡水　金鬱金香酒店6月試營運

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▲▼滬尾藝文休閒園區。（圖／將捷建設提供）

▲滬尾藝文休閒園區。（圖／將捷建設提供）

郭芳如／台北報導

旅行方式百百種，但有一種是別人還不知道，可是你已經去過了！去年2018年年底觀光人數已達1100萬人，2019年觀光客來台旅遊人數不斷增加，觀光熱潮持續延燒。而北台灣第一座結合住宿、旅行、學習、體驗、自然生態的新型態休閒園區「滬尾藝文休閒園區」，將在2019年9月正式開幕。其中，園區與歐洲金鬱金香酒店集團合作的「將捷鬱金香酒店」，也將選在6月試營運。

據了解，看好淡水觀光優勢的將捷集團，大手筆斥資22億元、耗時超過2年時間，打造「滬尾藝文休閒園區」，並與政府簽訂50年的BOT合作開發計畫。合作對象除國賓影城外，園區內的「將捷金鬱金香酒店」，更加盟酒店系統品牌「Golden Tulip」。該酒店系統，在全球超過 47 個國家與地區，管理經營多達1140家酒店，總計客房數逾 9.5萬間。

而「將捷金鬱金香酒店」，規劃有5種主題、6種房型，一共175間套房，戶戶面向淡水河出海口，飽覽淡水四季變化與日出夕陽景致。且酒店主題餐廳提供各式價位菜餚，並結合淡水新鮮海鮮、與當地的時蔬，追求養生，主打少油、少鹽、少糖，非常適合家族慶生與聚會。

▼金鬱金香酒店外觀。（圖／將捷集團提供）

▲▼金鬱金香酒店外觀。（圖／將捷集團提供）

為做出品牌差異化「將捷金鬱金香酒店」，提供消費者一站式休閒的環境，規劃出戶外婚禮特區，未來園區還可做為跨界創意的發揮空間，扮演媒合跨界藝術、產業互動的場所，整合淡水在地資源，帶動淡水當地產業。
 

關鍵字：淡水酒店園區將捷滬尾藝文休閒園區金鬱金香

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