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東區良心房東出現　8折出租前極度乾燥店面

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▲▼極度乾燥,superdry,東區,倒店潮。（圖／記者范綱儀攝）

▲極度乾燥店面已順利租出。（圖／記者范綱儀攝）

記者郭芳如／台北報導

東區倒店潮，似乎有止血現象，根據最新實價揭露，年初「SUPERDRY極度乾燥」所退出的41坪店面，以月租65萬元租出，據查，租賃業者為台灣自有服裝品牌「MOMA」。據《自由時報》報導，屋主原開價月租80萬元招租，最終成交則為65萬元，相當於打8折。同時觀察全案交易單價1.5萬餘元，相當於該區段2015年曾創下單價近3萬行情，等同腰斬。

隨著東區名店逐一撤出，貪婪房東成為眾矢之的，但也有「心存良善者」，願意降價促進商圈繁榮。根據實價揭露，4月以每月租金65萬元出租的原「SUPERDRY極度乾燥」店面，新接手者為本土連鎖服飾品牌「MOMA」。據傳，屋主原訂月租80萬元招租，空置3個月後，最終以月租65萬元成交。換算下來，空置的這3個月，年租金從960萬元降價至780萬元，相當於打8折。

但對照忠孝東路四段，自復興南路至敦化南路的忠孝SOGO商圈過往店面租金行情來看，最高店面租金單價，為每月每坪29645元，而此次出租的店面租金單價，則是每月每坪15779元，相較高峰時期行情，店租還是接近腰斬。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，東區目前空置率大概為9%，與以往13%相較起來好一些。但若東區想要回復以往的繁榮，除房東願意降價外，還是需要添加特色與活動，來與其他百貨做市場區隔。另外，徐佳馨補充，望大巨蛋興建完工後，人潮可以回流。

關鍵字：東區MOMA空置率極度乾燥住商租金店面

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