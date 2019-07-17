鞋櫃鑲嵌藝術琉璃　追求對美的執著

作者：幸福空間

設計師：力齊 ｜ 圖片提供：力齊空間設計



鞋櫃



不單是功能完備的簡單鞋櫃外，設計師還在鞋櫃門片鑲嵌藝術琉璃讓鞋櫃擁有藝品質感，是追求完美的業主對美的執著。

樓梯下空間



設計師充分利用畸零空間，規劃成方便收納的儲物空間。

孝親房



孝親房捨棄過度繁複天花線板設計，只以簡單框線設計避免空間壓迫，並以壁紙裝飾床頭壁面，反映空間的柔和與富裕。

客廳(1)



沙發區主牆面以現代水平垂直線條分割塊面，再以金黃烤漆壁面，在線條交接處鑲入琉璃，設計師並在電視櫃旁的儲藏櫃設計隱藏拉門，同樣也鑲嵌琉璃玻璃與主牆面互相呼應。

客廳(2)



電視櫃牆面以黑雲石作主體，檯面以黑金峰石材來彰顯豐裕的視聽空間，電視背牆刷飾強烈澄紅的馬來特殊漆，讓客廳洋溢熱情的氣氛，在客廳天花矩形裝飾線板襯托下，增色古典主義之富麗。

餐廳



開放式的餐廳空間以圓形設計飾以水晶吊燈，表達圓滿意象。

廚房望向餐廳



餐廳設計兩座展示藝術陶瓷餐具的玻璃高櫃，平台牆面裝置茶鏡，使空間增加深邃飲食幻境，設計師納入較多精巧裝飾元素呈現精緻的現代輕古典主義。

主臥室(1)



以浪漫情境設計做主軸，主臥牆面的溫柔弧面床頭板造型內藏藍色燈帶，引領睡眠的浪漫情懷。

主臥室(2)



設計師在窗台邊設計可移動茶几，提供坐臥閱讀或對話的小休憩空間，灑進室內的光線，穿透過若隱若現的紫色紗窗帘溫柔地，充滿綺麗光影也多了溫柔地味道。

小孩房



小孩房床座採用架高形式，並結合多元使用的展示平台和儲藏空間，床頭板設計可以收納玩具的儲藏櫃，在書桌邊設計可塗鴉、黏貼的大片玻璃白板，是讓小孩彈性使用及自由揮灑創意的藝文空間。

書房



設計師將五樓以溫馨書香氣息為設計原則，規劃為閱讀區及簡報休閒區，是翁博士賢伉儷研究學術的重心，空間大尺度的書桌提供充裕的書籍翻閱平台，並在桌緣鑲嵌裝飾線板顯示尊貴崇穩的氣勢。

書房兼休憩空間



閱讀區可以直接連接電腦、編輯教材或可將論文投影在布幕牆面，並可以作為視聽享受的休閒區。

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