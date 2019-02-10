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春節過後好買房？　劉佩真：價格拉鋸戰持續延燒！

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▲▼台經院劉佩真。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台經院劉佩真已經濟角度分析豬年房市。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

豬年將到，明天就是除夕夜了！自9合1選戰過後，業者不斷喊熱房市，而房市是否真如此熱絡？春節過後房市走向又如何？想買房子的人該出手了嗎？台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真分析，今年房市能見度較好的為「商用不動產」，而國人最需要的「住宅」仍屬於盤整修正階段，因此在短期內住宅市場恐仍呈現價緩跌態勢。

房市話題是否能延燒至農曆年後呢？劉佩真分析，隨著選後話題性逐步降溫，加上六都市長才剛上任，市政藍圖的落實尚須時間；此外，短期內房市所面臨的建案量供給壓力依然未減，甚至部分建案價格轉硬、甚至調漲價格，僅有極少數成屋案願意繼續讓利。

劉佩真預估，2019年2月過後，房市景氣仍將回歸基本面，也就是說買賣成交與否，關鍵仍在價格上，如果建商與買方的價格認知能拉近，房市交易才有機會擴量成長，否則買方出價意願仍遠低於賣方，仍是不利於整體成交的表現。

關於房市景氣一片看好之說，劉佩真指出，消費者有時候觀看新聞時，忽略了「商用不動產」、「自用住宅」的差異。他說，目前「商用不動產」景氣能見度相對「住宅」能見度較佳，也確實有供給不足的問題。

春節過後若想購買住宅是否合宜？她說，「自用住宅」仍佔台灣房市住宅交易結構大宗，根據台經院營業氣候測驗點走勢，整體而言，即便「商用不動產」市場景氣能見度相對較佳，但住宅市場短期內恐仍呈現「價緩跌、量難大增」的局面下，整體房市景氣將依舊處於盤整修正的狀態，買賣雙方持續在價格認知上拉鋸。

關鍵字：豬年春節房市商用不動產台經院劉佩真景氣房價商辦不動產首購買房自住

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