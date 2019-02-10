春節過後好買房？　劉佩真：價格拉鋸戰持續延燒！

▲台經院劉佩真已經濟角度分析豬年房市。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

豬年將到，明天就是除夕夜了！自9合1選戰過後，業者不斷喊熱房市，而房市是否真如此熱絡？春節過後房市走向又如何？想買房子的人該出手了嗎？台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真分析，今年房市能見度較好的為「商用不動產」，而國人最需要的「住宅」仍屬於盤整修正階段，因此在短期內住宅市場恐仍呈現價緩跌態勢。

房市話題是否能延燒至農曆年後呢？劉佩真分析，隨著選後話題性逐步降溫，加上六都市長才剛上任，市政藍圖的落實尚須時間；此外，短期內房市所面臨的建案量供給壓力依然未減，甚至部分建案價格轉硬、甚至調漲價格，僅有極少數成屋案願意繼續讓利。

劉佩真預估，2019年2月過後，房市景氣仍將回歸基本面，也就是說買賣成交與否，關鍵仍在價格上，如果建商與買方的價格認知能拉近，房市交易才有機會擴量成長，否則買方出價意願仍遠低於賣方，仍是不利於整體成交的表現。

關於房市景氣一片看好之說，劉佩真指出，消費者有時候觀看新聞時，忽略了「商用不動產」、「自用住宅」的差異。他說，目前「商用不動產」景氣能見度相對「住宅」能見度較佳，也確實有供給不足的問題。

春節過後若想購買住宅是否合宜？她說，「自用住宅」仍佔台灣房市住宅交易結構大宗，根據台經院營業氣候測驗點走勢，整體而言，即便「商用不動產」市場景氣能見度相對較佳，但住宅市場短期內恐仍呈現「價緩跌、量難大增」的局面下，整體房市景氣將依舊處於盤整修正的狀態，買賣雙方持續在價格認知上拉鋸。