三月買賣移轉　高雄市單月創新高

▲高雄3月份買賣移轉動數成長亮眼。（圖／記者季相儒攝）

記者張瑞傑／綜合報導

今年1月房市開紅盤，高雄延續熱度，買賣移轉動數不僅較1月增加8.2%、也較去年同期應加25.6%，相較於台北緊縮、桃園下滑、台中持平、台南小增等現象，高雄表現可謂鶴立雞群，更是繼2015年12月4969棟之後，三年來單月份買賣移轉棟數新高，主因為新市府以提振經濟為市政主軸，市場信心大增，成功吸引投資人目光。

今日六都地政局陸續公布今年3月份買賣移轉資料，目前台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市已公布，分別與今年工作天數相近的1月份，以及去年同期的買賣移轉棟數比較：台北市3月份買賣移轉2055棟，跟1月份相比減少10.4%、去年同期相比年減28.8%，桃園市3月份2666棟，跟1月份相比減少13.8%，去年同期相比年減4.2%。

中南部表現，台中市今年3月3222棟，與今年1月相比減少16.1%、跟去年同期相比年增0.2%，台南市今年3月2001棟，與今年1月相比減少6.9%、跟去年同期相比年增6.4%，高雄市今年3月買賣移轉棟數3808棟，跟今年1月相比增加8.2%、跟去年同期相比增加25.6%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，由於高雄市房價與北部、中部相比較低，入手門檻較低，另一方面，市府強力主導外銷，「貨出去、人進來」的策略頗有斬獲，因此許多買方看好未來發展，對於投報率也有所期待，此外，自用買方在一片看好的態勢下，決定購屋的時程也大幅縮短，買方出手更具信心。

反觀其他四都，郎美囡指出，桃園、台中、台南在今年1月份買氣都有顯著提升，大多是反應去年底遞延的交易量，而後續沒有更有力的議題強化動能，因此3月交易量走軟，台南市表現趨向平穩，台中市略顯疲弱，後續端看重劃區新案能否帶動買氣，而桃園市近期表現起伏不定，大量的買盤在先前已反應過，在雙北交易回神後，主力買盤又移回雙北，故桃園的買氣緊縮，而之前交易頗為出色的台北市，由於議價彈性減低，新案量不多，而去年3月交易頗為亮眼，相比較之下今年3月的交易減少許多。