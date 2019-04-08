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法院認證　買福袋抽房屋得主　正式公證產權轉移

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▲買福袋抽房屋活動落幕，得主劉先生與Alex一同前往台北地院戰前辦公室公證。（圖／記者張瑞傑攝）

▲買福袋抽房屋活動落幕，得主劉先生（右）與Alex一同前往台北地院戰前辦公室公證。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

2月底「988萬就發發福袋」買福袋抽房屋活動落幕，今日獲獎人劉氏夫妻與伊諾維新科技股份有限公司企劃人Alex、一同前往台北地方法院台北站前辦公室公證，強調經由法院公證、權力移轉的房屋所有權完整移交給台中劉氏夫妻。第二次活動「988買牛排送400萬購屋金」正舉行中，主辦人Alex表示，由於法規規定頭獎金額不得500萬元等值商品，本次活動頭獎將直接送出400萬元購屋金，由得獎者自由運用。

Alex表示，這項福袋活動將會持續進行下去，「此次的公證、就是為了取信於民眾，我們玩真的。」

再者，有鑑於第一次活動規劃2萬個福袋、抽9個獎項，民眾反應中獎太低，「這次僅發出1.5萬個牛排福袋，抽出101個獎項，讓中獎率大增。」 這次獎項除了400萬元現金，價值30萬元的冰島極光之旅雙人行、價值8萬5的CHNEL復古腰包2只、GOGORO 2機車1台、三星手機、任天堂switch十五台、apple watch五只等。另外，為增加購買率，另增加早鳥、熟客等不同抽獎辦法，「金額跟上次一樣，但中獎率大大提昇。」

至於牛排福袋分為3種，內容物包括2片Prime等級背肩、安格斯無骨牛小排、翼板牛排、美國嫩肩里肌等部位、各自不同組合，強調每一種2大一小。

至於最關鍵的房屋，Alex提到，原本預計在雙北地區、購買價值近千萬的首購宅作為頭獎，不過公平交易法規範首獎金額不得超過500萬元，「大台北找不到總價500萬元以內的預售住宅可購買；我們設定距離台北市1小時車程的範圍，包括淡水、鶯歌、土城等地區，完全找不到，因此才改送購屋金，讓消費者自己選擇買新屋或中古屋。」這次抽獎日期設定5月24日晚上12點截止、6月2日抽獎，並同步進行直播。

關鍵字：房屋買福袋周住宅法院認證劉氏夫妻

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