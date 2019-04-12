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影／洗澡被砸傷　海砂屋住戶撐過都審仍不安

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記者陳韋帆／台北報導

大年初4天花板就砸下來！北市全家福海砂屋80戶住戶苦戰6年，終於通過都更審議案，年初才發生浴廁天花板崩塌的住戶陳太太接受記者專訪，陳太太說，浴室突然碰一聲，我的心都涼了，那時候兒子就在裡面，還好只有背部擦傷。她邊說邊露不安神色，不時看著天花板。

▲▼臥龍街海砂屋坍塌照。（圖／自救會提供）

▲崩塌當下情景。（圖／自救會提供）

陳太太說，當時全家人過年出遊剛回家，事發時正與先生看著電視，當時與先生對眼相望，感覺大事不妙，兒子正在洗澡的浴廁似乎發生坍塌，迅速衝到廁所開門後，發現浴廁天花板竟整個崩塌壓下，所幸兒子僅背部擦傷，事發至今已2個月了，即使再多技師前來說明結構上暫無高度危險，但就是無法安下那顆心。

記者實地走訪現場，發現在地知名麵店，原作為臥室的房間天花板也狼狽不勘、大樓周遭牆壁塌陷、樓梯間門縫龜裂，甚至2018年花蓮206大地震後，該社區B棟產生的橫向裂痕竟越發嚴重，出現縱向裂痕。負責該都更案的技師也已警告該棟樓住戶必須立刻搬離，否則隨時會有整棟樓崩塌危險。

麵店老闆表示，原後方作為臥室使用的房間，因天花板長年剝落，為求安全已用木板封起，並已搬離該處，僅作為製麵工廠使用。打開天花板後，發現作為擋板的木板上滿滿掉落的粉屑，天花板殘破不勘。

自救會主委林先生表示，其實社區10多年前就開始有住戶拜訪鄰居，希望大家同意都更，但沒發生事情的人都不願同意，直到近年坍塌事件越來越多，同意戶才急速上升，達到現在的76戶同意、4戶不同意狀態。都更處表示，這就是都更最困難的地方，但前端整合涉及住戶自由意願，政府難以強制介入。

對於海砂屋整合為何如此困難，都更處表示，通常海砂屋都更困難在於前端整合部分，行政流程上市府雖能全力協助，但未走入都更程序前，除非遭判定為「危樓」，否則要幫助也有心無力。

大安區全家福社區「海砂屋都更」4月1日通過審議，對於該區都更進度，都更處表示，自都更修法僅須4分之3人數同意，即可送件，加上市府推出168加速專案後，都審速度相當快，該案修正後，後續只要修正報告書，再次核定後，談好租金、搬遷等補貼發放，就可以正式動工。

關鍵字：臥龍街海砂屋都更柯文哲台北市都發局建管處

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