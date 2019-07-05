「外牆好黃」月光灑下加倍亮！　她選色錯關鍵一步…路人看傻狂拍

Bright yellow house turning heads https://t.co/yYgS7eXe7n — Winnipeg Free Press (@WinnipegNews) 2019年6月23日

▲ 女屋主和丈夫共同育有3名小孩。

國際中心／綜合報導

加拿大一對夫妻上月請來廠商幫忙粉刷房屋外牆，不料原本挑選的淡黃色刷上去後，看起來就像是正黃色一般，立刻引來許多路人旁觀拍照。女屋主坦承在選色環節出了差錯，她提到，當天晚上的月光相當明亮，但這也讓房子看起來更黃、更顯眼，「開車經過的人們都對我們的房子指指點點，說我們是這裡最黃的房子」。

當地媒體Winnipeg Free Press報導，夫妻倆都是第一次買房子，傾向把外牆刷上淡黃色，女屋主瑪麗亞哈福德(Marina Harvard)透過手機和廠商確認顏色後，便讓業者前來粉刷。

只不過，這一切看似順利的過程，就在此一環節出了差錯，因為瑪麗亞哈福德事前沒有確認色號，在廠商提供多個樣本時，她也只是單憑肉眼來決定，以為她挑選的顏色就是她心目中的淡黃色。

外牆開始粉刷後，正帶著孩子外出的她突然收到來自丈夫的訊息，告知她「這（顏色）真的好黃」。在她返家後，她這才發現事態不妙，因為顏色完全不對，甚至引來大批路人圍觀拍照。

「開車經過的人們都對我們的房子指指點點，說我們是這裡最黃的房子」，瑪麗亞哈福德憶起當天發生的一切，直呼夜裡的她甚至無法安穩入睡，加上夜裡的月光很明亮，讓房子看起來更黃，「這就像是我們在跟外星人交流。」

根據瑪麗亞哈福德的說法，重新粉刷的計畫已經在進行當中，但新顏色可能要刷上3層才能蓋掉原本的顏色。