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家裡大樓電梯品牌！第一名是它　網爆：看台北豪宅建案都用這家

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▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲全台電梯品牌，大多是日立、三菱、崇友。（圖／pixabay，下同）

網搜小組／綜合報導

現在新成屋幾乎都有電梯，不過到底哪個品牌比較多人使用，或是網友比較喜歡？一位民眾日前在PTT詢問「家裡大樓的電梯品牌」，不少鄉民對電梯很有研究，紛紛留言自己家的牌子並分析，最後是三菱的留言最多，永大緊接在後，一名網友指出，「永大在台灣市佔率應該是最高的」。

有鄉民13日發問，「大家會很在意家裡電梯品牌嗎？現在新建案似乎三菱為大宗的樣子，老家是用大同otis，普普通通，另外問個永大跟日立現在還有關係嗎？崇友感覺做很大，可是搭起來普普。」

網友們回應，「永大就是代理日立，他們幫日立OEM幾十年了，現在翅膀硬了，在吵架，可以google新聞，單就電梯品質當然是不錯，永大在台灣市佔率應該是最高的」、「比較在意大小，至少要12人才能進小折」、「三菱」、「12年小社區，三菱」、「家裡崇友，15人1000公斤車廂，很大好用但速度不快，大小真的比較重要，我們這社區有人電動腳踏車都直接搭電梯騎回家裡放，不用停在外面，回家充電方便」、「主要要大，有的電梯一台娃娃+夫妻兩人就滿了」。

電梯萬用照。（圖／本報資料照）

▲台灣除了老公寓、平房，幾乎家家戶戶有電梯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

還有鄉民表示，「崇友，每月保養費價格很硬，殺不動的」、「FUJITEC，速度蠻快的」、「電梯速度快慢是可以設定調整的吧！？我們的有改過速度」、「用三菱、永大滿多的，不過大小很重要，10人電梯就滿小的」、「上下速度跟開關門的速度都可以改，我們社區有改過，但是聽技師說改快的話耗損比較高，看你們社區合約怎麼簽，簽全責就比較沒差」。

還有不少人分析，「台灣三大品牌：永大（日立）、中國菱電（三菱）、崇友（東芝），奧的斯就是大同代理的，現在越來越少看到了」、「傳統是三菱、崇友（東芝）、永大（日立）、奧的斯（otis）、施耐德（Schindler）」、「奧的斯跟大同已經完全拆開囉！」、「看台北豪宅建案幾乎都用三菱的」、「公司大樓用三菱，常故障維護」、「家裡是toshiba崇友的，常故障速度又慢」、「日系煞車震動小很多」

總結網友推薦，三大廠算是比較可靠，一位網友表示，「崇友跟永大有自己的電梯，他們的日系品牌都是代理全原裝，價格不斐。三菱則是服務快速。要品牌推薦三菱，要實用推薦永大，台灣otis則都是大陸貨。保養最落實我想應該是三菱」。 

▲▼電梯。（圖／pixabay）

關鍵字：電梯品牌電梯牌子房產雲電梯電梯大樓

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