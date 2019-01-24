日本不動產物件怎麼找？　三種管道讓你參考

文／藍文強

之前介紹了一些日本不動產不同於台灣之處，這次我們來談談怎麼取得心目中理想的日本不動產物件，我們可能取得的物件管道很多，第一是上網自己找，找到之後再詢問台灣的日本仲介是否能幫忙取得物件資訊；第二是由仲介依照海外投資人想要的條件，在日本不動產仲介公會的網路裡幫客戶搜尋想要的物件；第三，日本仲介直接賣自己招攬來的物件。

第一種自己搜尋物件的方式，完全按照自己想要的條件去找，日本有好幾個很類似國內某不動產網站，可以讓屋主自己或是仲介把物件PO上去的；但若沒有一些些日文基礎以及對日本地理概念熟稔的話，尋找起來也相當辛苦，早期的話在網路上搜尋的物件通常都是真的有在銷售的狀況，但是現在因為近幾年日本房地產熱銷，甚至有些物件已經轉手賣出超過兩年了，在網路上依然找得到銷售資訊，已經變相成為仲介的網路廣告了，等著大家看到了物件打電話過去詢問，趁機推薦其他的物件，所以現在自己在網路上找物件，常常是找到已經銷售出去很久或根本沒有要銷售的物件，以及投資人看了不會太滿意的的物件。

最快速也最客觀的方式應該屬第二種方式了，就是經由和本公司相同的日本仲介來搜尋物件，因為我們能搜尋的網路和一般投資人能搜尋的網路不同，幾乎是確定都有在銷售的物件，而且能最客觀地按照投資人想要的條件去搜尋，並能在地點以及銷售的經驗和租金方面給專業的建議；只是因為搜尋的物件並非是自己招攬來的，所以手上通常會沒有物件的詳細資訊，必須詢問銷售的賣方才可以取得相關的物件資訊如租金表或謄本，有時沒有出價單甚至拿不到任何資料，雖然是最能貼近投資人想要的日本不動產搜尋方式，但因為資料有時取得不易，要請投資人有心理準備，好物件有機會就快搶快出價，全球的人都在競爭，不用擔心出價後不能反悔，在買賣的過程中出價單是很重要的一環，也會在後面的時間為各位介紹。

第三種方式和台灣的仲介文化比較接近，因為是自己招攬來的物件，手頭上的資料也夠詳細，而且買賣雙方都可以拿到仲介費，所以會大力推薦自己招攬來的物件，在物件的選擇上較不客觀；但也有可能會有一下檯面下的不錯物件，相信我，比例非常非常低。

●藍文強：不動產經紀人考試及格，現任國際東京不動產業務經理，幫助想要在日本置產或投資的朋友找尋心目中理想的日本不動產；並協助已經有日本房地產的朋友，迅速銷售在日房產。