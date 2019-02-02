年前年後大掃除　胡偉良：順便檢查屋況4要領

▲胡偉良教大家如何邊大掃除邊檢查屋況。（圖／胡偉良提供）

記者陳韋帆／台北報導

去年過年花蓮大地震民眾應該還記憶猶新，無獨有偶，2016年的南台大地震也是發生在大家最放鬆的過年假期。現在正值年節，不管是年前大掃除，還是過年後累積了許多垃圾要清理，品嘉建設關係企業董事長兼土木工程技師胡偉良特地提供4大愛屋自我檢查要領，教大家如何趁大掃除時，順便檢查一下屋況，只有更加瞭解自己的房子，才能安心、安全過好年。

一、 看建築年份

胡偉良指出，檢查自家屋況的第一步要先知道你家房子是何時蓋的？假如是1974～1999年之間興建的房子，耐震力和抗震施工細節規定不夠詳盡，1974年以前的甚至沒有耐震規範，且整體工程品質普遍不佳，例如混凝土加水是司空見慣，導致柱子強度不足，容易崩壞，若遇上外力衝擊（例如地震），建築物的柱子斷裂機會就高很多，所以屋齡在19年以上的要格外小心檢查。

二、 看整棟建物外觀

胡偉良強調，先從整棟建築物的外觀檢查起，看看地基是否平穩，從外觀查看建築物是否異常傾斜、沈陷現象。尤其注意看看1樓是否為開放空間或挑高挑空大樓，或1樓原為老舊住宅被改變成超商、餐廳或大賣場的建築物應特別注意。



三、 檢查樑、柱

注意柱子、樑、天花板是否有嚴重裂縫或是混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象，柱子頂端或底部有無明顯的水平裂縫或錯位，胡偉良解釋，樑柱與牆，是支撐房子的整個結構，所以樑、柱穩不穩固是地震來時保命的關鍵。

四、 注意牆壁安全性

可以查看剪力牆與承重牆，是否出現X形或連續性開裂，至於如何判別剪力牆？胡偉良表示，若厚度超過20公分的鋼筋混凝土牆，周圍有樑柱框架起來，無門窗等開口，很可能是剪力牆，由於剪力牆是抗震的重要結構元件，若牆面有近似45度一道、多道裂縫或交叉裂縫，甚至上下錯位、混凝土剝落、鋼筋外露等現象，就要盡速補強。

此外，樓板部分也檢查是否有混凝土嚴重剝落、鋼筋外露情形。胡偉良提醒，許多民眾為了裝潢好看會打掉牆體，增加開放空間，但拆錯牆會破壞整體房屋結構，危及生命安全，須特別注意。不過，胡偉良也強調，如果牆面只出現小而細微裂紋，不用過度緊張，可用環氧樹脂修補就好了。



胡偉良表示，掌握以上4要領，民眾可趁休假時自行檢查，若有任何疑慮可以請專家來檢驗看看，以安全為首要。最後，胡偉良也提醒民眾在檢查屋況時要避免大驚小怪，假如隔間牆、外牆裂損、牆面門窗、開關箱等開口角落上的裂縫，牆面開關插座附近的裂縫、水龍頭、樓板燈具附近的裂縫，可能是內埋電、水管等施工不良所引起，不必過分驚慌，可自行修復即可。