北市府過年幫老屋穿新衣？　方定安：裝電梯、拉皮整建！

▲台北市都市更新處處長方定安祝福都更戶新年快樂、別忘了維繫情感。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

過年期間許多人習慣過新年、穿新衣，那老屋也可以嗎？台北市都市更新處處長方定安說，當然可以！他說，多數人以為都更就是拆掉重建，但其實還可以拉皮整建與裝電梯，就是他所指的穿新衣。

近年中央到地方都力推都更、危老重建，而老屋密集度位居全台前三的台北市，近年也陸續推動數個都更案，其中「斯文里」、「永春案」兩大都更案更是令人印象深刻。

但許多地方的都更案仍推動困難，方定安指出，其實都更最大的問題就是「一坪換一坪」，但這又談何容易呢？不過市府可以做到將所有成本、市府可以給予民眾的，全部都攤在陽光下，這就是豬年北市都更處針對都更所作的重點之一。

許多人都希望從重建中獲得最大利益，但忽略了重建的成本，才會造成都更推動困難；以斯文里都更案為例，市府將所有過程公開透明，「派人駐點為都更戶隨時說明、解惑」，讓所有都更戶都明白自己可以獲得公平公正的保障，所以才能夠順利推動。

但都更不只是重建，必須維持「社區網絡」，像斯文里就擁有原來的生活型態，也有他們的故事，都更並不是要拆毀這樣的生活，而是希望讓整個社區重生，所以維繫社區網絡也是重要環節之一。

方定安表示，希望散落在各地的都更戶，有空就回到社區督導，過年期間大家聊聊、聯繫情感，記錄下社區的故事點滴。

除了重建之外，其實「整建維護」也是重生的方式之一，例如老屋拉皮、老公寓裝電梯。兩項政策市府都已推廣多年，其實整建維護是居民自己的責任，市府補助維護，其實是為了喚醒民眾的觀念。

談到這時，記者要求處長拍攝作為新聞配照使用，但一站起來，處長馬上就差點跌倒，但奇怪的是處內的同仁似乎見怪不怪；記者趕忙問道「怎麼了？」方定安靦腆的笑著說「沒事！沒事！」，在記者緊追不捨追問下，他才不好意思的說出，前陣子拜訪都更戶時，扭傷了腳。

記者希望拍攝傷口，並進一步了解狀況。方定安表示，其實他從未停歇拜訪都更戶了解需求，並隨時突擊檢查同仁工作情況，所以同仁對於受傷的情況已司空見慣，婉拒記者拍攝與繼續追問，僅表示希望盡快拍攝完畢，讓他再去處理都更事宜，由此可見處長對於都更的堅持不懈。

拍攝完畢後，方定安希望透過此次訪問，對參與都更的民眾表示關心，「他會努力讓新房子快點蓋好，讓每個人都可以回到自己的家中，大家不要因為都更，忘了聯繫情感，希望大家感情不要散，祝每一位都更戶新年快樂！」