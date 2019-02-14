房市春燕到　台中豪宅王接連成交

▲台中豪宅王喜逢春燕，成交連連。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

豪宅建案迎春燕! 台中豪宅建案春節期間來客熱絡，相較去年同期約有2成增長，且成交比大幅提升，大陸建設旗下「宝格」、「丽格」新春期間共銷售6戶，為建商送來大紅包。

由於今年春節有九天之長，業者考慮到不少客戶會趁長假安排出遊，開工時間並未特別提前，不料這些遠道而來的台商、華僑都是「有備而來」，提前作了研究再趁假期返台賞屋，出手下訂極有效率。新春期間「宝格」售出2戶、「丽格」售出4戶，共計銷售金額約3億元。

不只如此，據實價登錄資料顯示，大陸「宝格」於去年10月、11月也分別有成交資訊揭露，15樓戶成交單價67.6萬元，總價約1.33億元；27樓戶成交單價為63萬元，總價9998萬元；另外還有一筆尚未登錄、由精品代理商君梵有限公司購入的36樓戶，單價約在80萬元上下，總計從去年第四季至今宝格已售出5戶，堪稱豪宅大贏家。

住商不動產七期南屯店專案協理蔡鴻霖分析，從房地產歷經4、5年的盤整期，豪宅市場面臨重新洗牌，國際大師建築加上景觀優勢、規劃特色才能在競爭激烈的豪宅市場立於不敗。據聞位在七期市政公園首排的寶璽「天睿」頂樓戶近期也有成交訊息傳出。兩者皆為國際大師作品並位在園道首排。

另外，值得注意的是，與「宝格」同樣出自Antonino Citterio之手的「丽格」，坪數自60坪起，時尚外觀呈現琥珀色蜂巢語彙，受到國際商務客青睞，尚未落成已備受期待。