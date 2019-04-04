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購屋旺季起跑　3月房市風向球升抵黃藍燈

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▲▼台北市松山區「健康公宅」20日～22日開放民眾現場看屋，累計共有7140人到場參觀。（圖／台北市都發局提供）

▲3月看屋人潮、成交比例俱增。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／綜合報導

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，3月總分躍升至32.3分，比今年2月大增5.4分，中止連7藍，亮出黃藍燈。風向球六大觀察指標中，僅議價率一項維持平盤，預售屋供給、新成屋供給、建案廣告量、來人與成交組數等五項指標連袂上揚。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然市況回升，但買氣回升的力道遜於預期，前景不容過度樂觀。

3月預售屋推案量持續放大，全月預售案量3百多億，單一案量達15億以上的指標案有新北市三重「豐鼎」、板橋「上上禮」、「遇東騰」與「國泰田」、基隆中正「台北雪梨灣」、桃園中壢「聯上3Q」、楊梅「皇普鉑苑」、桃園「昭揚君硯」、龜山「台北國際村」和「新潤翡麗2」。

2月新釋出的新成屋可售戶數則衝破1千戶，單一案量達10億以上的指標案有台北中正「Legend 63」、新北市新莊「賓陽悅容莊」、五股「麗寶微風天地」、桃園中壢「國際商務城」等建案。隨著新推案湧現，3月廣告批數增至約1.42萬批。議價率的部份，因新釋出建案價格大多居高不下，幾乎找不到讓利案，所以議價率依然正持續縮小當中，惟級距分數維持不變。

何世昌認為，推案多、成交多，包括累積不少的推案能量，以及去年11月底選舉後結束政治干擾；加上春節台商返台、資金資產再配置也有很大影響，帶動住展風向球亮出黃藍燈、市況較2月好上許多；不過政經局勢目前仍有干擾因素存在，雖然中美貿易暫歇，但下半年預期總統大選可能稀釋房市能見度、甚至帶來部分買盤干擾，因此造成不少新案在第一季公開，下半年的市場狀況還必須審慎觀察。

關鍵字：房產住宅房市風向球購屋旺季

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