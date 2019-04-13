天龍國特產　26坪地蛻變億萬紙片屋

▲全國最小都更案基地僅26坪出現在北市遼寧街。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

全國危老重建「薄片屋」首例出現了，北市遼寧街有一個僅26坪都更案通過審核，該基地原寬約4米5，倘若重建退縮後將成為4米3面寬，落成後將打破「薄片屋」仰大安面寬5米紀錄。根據現行危老重建新法，對於基地面積無任何限制，只要住戶不在意外觀，即使1坪也可都更，此次首例屋主陳先生認為，這樣的作法又快又好，相信「薄片屋」將延燒全北市，如雨後春筍般冒出。

▲北市大安區建案「仰大安」過去就因面寬僅5米，被稱作薄片屋。（圖／記者陳韋帆攝）

北市遼寧街26坪危老重建按原始面寬約4.5米、基地26.62坪，為地上2層、總坪數約35坪建物。改建後將成為面寬4.3米、地上5層、總坪數102坪。其中，4.3米面寬將打破過去大安區屋主自主重建案「仰大安」5米面寬紀錄，成為最新的最薄「薄片屋」。

「仰大安」建案屋主曾表示，因與鄰居協調6年未果，自己已80歲年邁，已無法繼續等待，所以選擇自主重建，當時因改建後面寬僅5米、14層樓高被稱作「薄片屋」。

▲北市遼寧街都更案重建案面寬僅4米3，打破仰大安薄片紀錄。（圖／建築師沈健雄提供）

無獨有偶，此次大安區「危老重建」屋主陳先生也已63歲，因多次與鄰居協調未果，最後決定搭上「危老重建」風，根據設計圖改建後，將變為5層樓、102坪建物，而面寬部分更是打破「仰大安」紀錄、僅4.3米。陳先生表示，變成薄片屋也無所謂，因為可以成為價值上億獨棟宅，且他相信北市將掀起一陣薄片屋風潮、甚至席捲全台。

該案配合「危老重建」限時獎勵容積優惠有10％，重建後將有102坪，即使改建後面寬僅4.3米，也覺得實在太划算，陳先生說，單計算增加的68坪，以北市房價推估，自己至少可以賺到3～4千萬元的居住空間，而且還是新的，不用再像過去一樣修補老舊、漏水等問題。

陳先生表示，自己從事裝修業數十年，所以會變成「薄片屋」他早已知道，但評估後覺得沒問題。為了此事他特地旅日多次取經，發現日本房屋就有許多「薄片屋」，不仔細觀看還沒發現，但發現後其實也不覺得醜。

該案屋齡已55年，老舊、漏水問題重重，怎麼修也修不完，但兩邊鄰居一邊是宮廟，另一邊則剛裝修完畢，索性配合危老政策申請重建，想不到改建後可以大增近70坪，即使是薄片屋陳先生覺得瑕不掩瑜。

▲鄰居因宗教信仰不願參與重建，陳先生索性自己申請危老重建。（圖／記者陳韋帆攝）

其實多年來陳先生一直想要進行都更，但都更條例處處受限，必須連續五棟、基地三百坪以上才能進行，也就是左鄰右舍全部都要搞定，但右邊鄰居宮廟屬於財團法人，多次溝通無果，即使左邊鄰居同意也受到法規限制無法進行。

外觀乍看之下確實是別人說的是「薄片屋」，陳先生說，那也無所謂，面寬大好處就是好看，但實際上家人使用空間就是一個房間與共同吃飯的飯廳，而且蓋好後也多了電梯（新工法過去難以達成），對於年逾60歲的他，是最好不過的事情。

重建經費怎麼來？陳先生以土融、建融方式，向銀行貸款了約2千多萬元，他說，自己重建可以免除與他人合建，產生人多嘴雜、公設過多、分樓層等問題，且按照現下在北市要擁有百坪獨棟房屋，價值至少破億，所以蓋完之後的價值遠超過付出。他自信說，相信等蓋完之後，附近鄰居對他只有羨慕，且會引發周遭的重建潮。