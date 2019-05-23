影／不須按電梯就能送住戶回家　鑽石級智慧建築揭密

記者張瑞傑／綜合報導

鑽石級的智慧建築標章認證，須通過8項指標包括建築物的綜合佈線、資通、系統整合、管理、防災、節能、健康、創新等。由鉅建設設計部經理蔡國良表示，「由鉅大恆」智慧建築的認證，在「更便利」的前提下，做到溫控、節能、安全，社區擁有中央整合的控制平台、獨立APP設備，對周遭環境的反應更快速，在未來的維護上也更有條理。

▲「由鉅大恆」智慧建築設施，讓生活更顯聰明便利。（圖／記者張瑞傑攝）

蔡國良表示，從進入社區開始，住戶平時帶著高端技術結合的Smart Key，不須觸碰感應設備，「中距離感應」即可呼喚電梯到自己所在樓層，遇到緊急狀況，也可隨時呼叫管理中心。1樓設置的淹水偵測器、與防水閘門相互連動，遇到天氣驟變，即可發揮功能。

▲▼「由鉅大恆」Smart Key（標配）與智慧家庭系統（選配）。（圖／記者張瑞傑攝）

特別的是，社區從玻璃、鋁料、牆壁都導入「斷熱」設計，例如玻璃系統厚度達37.5 與 41.5mm，有效阻絕室內外溫差與噪音；全棟住宅舖設複層浮動制音樓板，在斷熱、保冷、制音基礎上，做到溫控、靜音的智慧模式。並導入太陽能光電板，從中央監控系統即可看到發電度數，公設區域可分區分時監控燈光，採用Philips Dynalite高效環控調光系統，照明與機電設備多數採變頻、高效，社區節能智慧化。

此外，每戶並選配智慧家庭系統，透過玄關的回家、外出、劇院等不同模式，以及智慧燈控、影音控制操作，讓生活居家顯得更智慧方便。

▲「由鉅大恆」。（圖／記者張瑞傑攝）