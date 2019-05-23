ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

影／不須按電梯就能送住戶回家　鑽石級智慧建築揭密

ETtoday房產雲

記者張瑞傑／綜合報導

鑽石級的智慧建築標章認證，須通過8項指標包括建築物的綜合佈線、資通、系統整合、管理、防災、節能、健康、創新等。由鉅建設設計部經理蔡國良表示，「由鉅大恆」智慧建築的認證，在「更便利」的前提下，做到溫控、節能、安全，社區擁有中央整合的控制平台、獨立APP設備，對周遭環境的反應更快速，在未來的維護上也更有條理。

▲▼「由鉅大恆」智慧建築設施。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「由鉅大恆」智慧建築設施，讓生活更顯聰明便利。（圖／記者張瑞傑攝）

蔡國良表示，從進入社區開始，住戶平時帶著高端技術結合的Smart Key，不須觸碰感應設備，「中距離感應」即可呼喚電梯到自己所在樓層，遇到緊急狀況，也可隨時呼叫管理中心。1樓設置的淹水偵測器、與防水閘門相互連動，遇到天氣驟變，即可發揮功能。

▲▼「由鉅大恆」智慧建築設施。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼「由鉅大恆」Smart Key（標配）與智慧家庭系統（選配）。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼「由鉅大恆」智慧建築設施。（圖／記者張瑞傑攝）

特別的是，社區從玻璃、鋁料、牆壁都導入「斷熱」設計，例如玻璃系統厚度達37.5 與 41.5mm，有效阻絕室內外溫差與噪音；全棟住宅舖設複層浮動制音樓板，在斷熱、保冷、制音基礎上，做到溫控、靜音的智慧模式。並導入太陽能光電板，從中央監控系統即可看到發電度數，公設區域可分區分時監控燈光，採用Philips Dynalite高效環控調光系統，照明與機電設備多數採變頻、高效，社區節能智慧化。

此外，每戶並選配智慧家庭系統，透過玄關的回家、外出、劇院等不同模式，以及智慧燈控、影音控制操作，讓生活居家顯得更智慧方便。

▲▼「由鉅大恆」智慧建築設施。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「由鉅大恆」。（圖／記者張瑞傑攝）

關鍵字：智慧建築由鉅大恆住宅溫控安全

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

不用再爬「天堂路」　公寓符合3條件加裝電梯有補助

年邁長輩住公寓必須爬樓梯，若沒有電梯輔助上下樓梯，外出就會變成一條「天堂路」，而為此北市府推廣6樓以下公寓增建電梯補助方案，只要依法取得電梯增建雜項執照案件，屬於20年以上、非單一所有權人的集合住宅，即符合申請補助資格，且最高補助金額達330萬元。

1小時前

營建老牌進駐基隆！精品級山海豪宅「台北雪梨灣」開價僅1字頭

如果有機會以1字頭房價入主精品級山海景觀豪宅，且距離台北市中心只要30分鐘，你會否心動？近期營建老牌便在基隆當地以澳洲港灣大城靈感，興建一座依山傍水的景觀美宅「台北雪梨灣」，吸引在地客目光。

1小時前

新店廢棄5年大樓太醒目　網友驚問「建商又跑路？」

雙北最夯推案區之一央北重劃區，新建案、軌道議題以及IKEA開幕等話題，推波助瀾，吸引建商搶插旗，也讓該區地段水漲船高，近期有網友發現，附近一棟7層大樓興建到一半停工，且停擺多年，引發各方揣測是不是「建商沒錢落跑」停工？而當地居民卻解釋，「屋主自地自建啦，現在準備挪做他用。」

1小時前

【廣編】新天母高綠視生態宅　暉騰建設打造奇岩唯一三面環景

奇岩生態重劃區，全區16公頃採低密度開發，區內規劃四大公園、一大復育綠地，暉騰建設首推個案「裸心」，作為區內指標個案，享有奇岩最佳位置，擁有唯一三面公園環繞的地理優勢，近6千多坪綠覆圍繞、開窗即景，生活輕鬆吐納負離子，深受天母、石牌住戶的青睞。

3小時前

讀者迴響

熱門新聞

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩..

廣東6千萬豪宅設計似墓碑

台版迪士尼成泡影　「迪士尼第一..

9萬元買0.24坪公寓　業者：..

鬼城華麗轉身　三峽北大特區轉手..

年收200萬　他信義區看房崩潰..

預售屋一簽每月直逼0存款！網卻..

租「帝寶」選擇多　租金價差38..

天母80萬元成交華廈　背後藏烏..

社區大咖沒出手相助　「潤泰敦仁..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

免爬「天堂路」　公寓加裝電梯補..

基隆精品級山海豪宅開價僅1字頭

新店廢棄5年大樓　里長透露蓋不..

9萬元買0.24坪公寓　業者：..

天龍國富人出手　億級豪宅交易創..

「不想賤賣房」 力麒新案斥資3..

不須按電梯就能送住戶回家　鑽石..

北市高利潤？　8建商逆勢北漂推..

A7新林口首發「樂捷市」7大優..

降坪住宅當道　首購族當心只能求..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366