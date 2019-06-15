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因故急退休！他求問「200萬適合隱居的房屋地點」　網推爆北台灣這2區

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▲▼房子。（圖／pixabay）

▲民眾急找北台灣200萬房退休，熱心網友們留言幫推薦。（圖／pixabay，下同）

網搜小組／綜合報導

一名網友近日在PTT請問，擁有200萬預算的他，能在哪買房子「200萬適合隱居的房屋地點？」自己因故提早退休，但資金有限，又不想要退休生活只能租房子，因此上網請教廣大的網友們，北區是否有適合的地方「竹苗宜蘭都可」。鄉民們也很給力，紛紛提供自己的地點，不過200萬在台灣能買哪裡，也成為網友熱議焦點。

網友11日在PTT請問「200萬適合隱居的房屋地點」，立刻成為熱門文章，「不知道這樣問有沒有問題，因為某些因素，故緊急提早退休，但購屋資金可能不足（不到200萬），原本考慮租房，但都是退休，想一想，心裡有個坎過不去，找的房子，偏鄉沒關係，自身年紀尚輕，可爬坡和樓梯，周圍沒大路沒關係，環境優先。」

原PO希望步行1小時內可以到便利超商，坪數盡量20~30坪以上，北區佳（苗栗、新竹、宜蘭都可），「希望各位願意提供建議，大約的鄉/鎮/村地點，能夠讓我親自到當地看房。」

這篇文章引起熱烈討論，好心網友一一留言「瑞芳暖暖」、「大溪？」、「宜蘭後火車站有很多開價200萬的舊公寓，非宜蘭市的郊區更便宜」、「瑞芳很悠閒」、「這幾個地點我大概選宜蘭，大溪應該沒這麼便宜的」、「其實台灣還是很多這種便宜的房子，台南可能都有，但是要走路，能到小七全家，可能就要認真找找了。我覺得一定有的」、「省道附近以農漁業為主的鄉鎮一定有這種房子」、「宜蘭就只剩大路附近的破公寓可以找」、「不怕冷的話，你要不要考慮北海岸那些失敗的度假山莊，什麼佛朗明哥之類的」、「基隆瑞芳之類的地方還不錯，生活便利，200萬可以買到房子了」。

▲▼瑞芳車站將進行美學改善。 （圖／台鐵局提供）

▲瑞芳車站。 （示意圖／台鐵局提供）

「北海岸則是有很冷的這個缺點，另外一點就是交通不方便，沒有快速道路，沒有車站，所以你假日會塞車塞到炸掉，這也是當年那些度假山莊崩潰的主因」、「隨便找591，殺一下應該可達你的預算，且依你的預算」、「基隆地上權透天200萬有找」、「三芝應該有」、「楊梅埔心」、「認真說，去宜蘭三星或冬山鄉鄉下種田，不要北海岸濕冷」。

「瑞芳OK，之前有人分享買柑坪好像100多萬，三貂嶺的話Mobile01有文章，環境也很舒服」、「瑞芳年雨量3500~4000mm，建議不要，龍潭、平鎮一帶便宜、安靜，生活機能普通，比較適合隱居（退休） 」、「宜蘭的三星、壯圍的大福路附近或苗栗海線」、「三芝到淡水公車多，騎車開車到淡水採購也都還可以」、「金瓜石，可以走路去九份的便利商店，不用1小時」，最後最多人提到瑞芳及宜蘭這2個地點。

但也有其他網友替原PO憂心，「手邊剩200萬全部丟下去，後面日子是要怎麼退休」、「好奇之後日子怎麼過？」、「跑路？XD」、「真的跑路的話最好是會置產拉」、「真的是跑路來的，只能買塊農地，蓋個資材室，自給自足了」。

對此，原PO感謝熱心網友們，並表示，「之前有到瑞芳雙溪的三貂嶺，非常喜歡，不知道有沒有房可以買？會到現場看看，謝謝回覆：）」、「大溪有慈湖有老街，可是好像沒有20坪200萬的房子（淚）」、「濕冷我怕身體出問題」，最後決定先看瑞芳跟宜蘭。

▲▼房子。（圖／pixabay）

關鍵字：買房房產雲

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