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華麗旅館背後的隱憂　郭紀子：春節出遊安全第一！

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▲泳裝,比基尼。（圖／翻攝PEXELS）

▲許多人會趁著春節連假9日出遊，郭紀子提醒好玩之外也要注意安全。（圖／翻攝PEXELS）

記者陳韋帆／台北報導

農曆春節將至，此次連假9日是不少人出遊的好日子，而挑選旅館除了「好美」、「好吃」、「好玩」之外，還應該要注意些甚麼？具有多年物業管理經驗的景文物業管理機構董事長郭紀子表示，舒適、衛生、裝潢固然重要，但切莫忘記去年「花蓮206大地震」之痛，所以應該將「安全」擺入重點考量第一位。

2018年2月6日深夜，花蓮發生芮氏規模6.0地震，造成17死282人輕重傷的慘劇，即將屆滿週年。郭紀子直言，許多民眾可能已經遺忘，但造成的傷害與悲痛，對於受害者以及其家屬，卻是一輩子永遠的痛！

據統計，災難中的死傷者，包括旅客以及旅館人員共有17名死者，事件發生之後，在不動產界引起很多的關注，中華民國土木技師公會甚至率領上百名技師投入災區勘查並召開記者會，呼籲檢調單位釐清相關責任。

▲▼景文物業管理機構董事長郭紀子。（圖／記者陳韋帆攝）

▲郭紀子提醒，住宿安全比好吃、好玩更重要。（圖／記者陳韋帆攝）

郭紀子說，一般人選擇旅館住宿時，通常會先考量區位交通便利、旅館的清潔度、設備完整性與舒適性、室內外裝潢、餐飲、口碑、品牌知名度，還有住宿的服務與價格及休閒需求等等，甚至被旅館的促銷方式所影響，很少會注意旅館的建築和消防安全問題。

但是選擇住宿旅館，其實應以「安全第一」為考量。郭紀子建議，旅館安全管理是一門專業學問，包括客務安全管理、房務安全管理、餐飲安全管理、建築物安全管理、機械設備安全管理、消防安全管理以及颱風災害、地震災害、顧客傷病及死亡事件之管理與危機管理、旅客異常狀況之處理等等。

旅客選擇旅館時，首先要注意旅館是否建設在安全的地方，花蓮震災中嚴重傾斜的「雲門翠堤」大樓等被質疑怎麼蓋在美崙溪的舊河道河床上，河灘地地表下的水還是很充沛，遇上大地震搖晃，土壤液化的可能性很高。

入住時，則應檢視旅館是否太過老舊，是否涉及違建與違規裝潢，是否使用防焰物品，主要層是否設有門廳及會客場所，旅客出入口動線、各種設備及逃生動線是否標示清楚等等。

近年來新設置的旅館很多，不少是中古屋重新整修裝潢，雖然裝潢精美，我們也要擔心華麗的外表下，建築物是否有進行耐震補強或耐震評估等安檢措施，為了自身及家人安全，民眾不得不提防。

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