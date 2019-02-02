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社區張燈結綵過春節　郭紀子教你省錢又歡樂

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▲▼春節布置。（圖／記者陳韋帆攝）

▲過年免不了布置，郭紀子提出5項建議，祝大家可以省錢又開心。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

逢年過節，社區佈置和活動少不了，在管委會在張燈結綵的同時，卻也時常出現一些狀況，或者令人頭痛的問題。景文物業管理機構董事長郭紀子，提供五點意見供社區民眾參考。

一、過年別太「燒錢」

多數社區的公共基金及管理費普遍收入不足。固然春節花點錢布置，或辦點活動有其必要，但就目前的經濟景氣與社區財務收入水準來看，過高的花費是在增加住戶的負擔，尤其是可能導致社區必要維護修繕經費不足。

每逢春節，一成不變的過法是團圓、吃喝，一些社區也辦「尾牙」、「春酒」，行情看漲的物價下，餐費、節目、舞台、紅包、摸彩禮品……常常耗費大量的金錢，卻不一定有好的效果。每逢這種場合，少不了議員、立委等民意代表到場致意，弄得大家都累。

此外，有的住戶還會裝菜回家、呼朋喚友一起來吃、費用開銷意見分岐等等，活動結束，管理委員與物管人員忙得人仰馬翻，卻得不到好評，最後惹得一肚子怨氣。春節期間，吃喝成為許多人的負擔，類似活動的意義，真的值得檢討。

二、社區布置應講究「節省」與「品味」

社區匯集多元社會文化背景、價值觀與生活方式迥異的人群，所以社區布置時，鄰里的生活品味、美學觀念差異很大，也常常產生不同意見與分岐。建議以多數住戶容易接受的方式進行。

郭紀子指出，根據他長期在社區的觀察經驗，社區布置的品味已經不僅是高雅和通俗之別，目前的普遍意見是簡約、大方，「省錢」是主要訴求，追逐氣派、豪奢不是主流。

因此，建議多購買可以重覆使用的裝飾物品，減少一次性使用所帶來的浪費，必要時委託專業設計師，量身規劃，不僅可以省下東奔西走、挑選飾品的時間，也許同樣的預算打造的氛圍與效果會提昇。

三、社區活動要增強休閒觀念

現代都市社區住戶，具有工作壓力大、對環境冷漠、人際疏離等特徵，如何形塑社區良好文化，以提昇住戶素養、發展溫馨的社區關懷，將社區活動與休閒相結合，藉由參與休閒活動，紓解生活壓力、促進身心健康，效果很好。

社區休閒活動使用的空間，可以社區活動中心和周邊公共設施空間為主，有條件的可以利用春節期間舉辦住戶一日遊、休閒社團，這類活動既省錢又受歡迎，非常容易創造住戶的互相「認同」，形成對社區的「情感歸屬」。

四、辦理社區「親子」與「敬老」活動

「少子化」、「高齡化」是目前台灣的重大危機，要緩解這二大危機，可以從社區這個社會最基層單位做起，創新「親子」與「敬老」活動。建議可由國家的政策推動，由相關專責單位介入輔導成立關懷系統，運用必要的預算給予補助，提升社區辦理這類活動的動機，協助社區舉辦更多「親子」與「敬老」相關的健身休閒、娛樂或益智性的活動等，創造青銀共居、老少歡樂的社區。

五、社區活動的可持續性

社區住戶最喜愛的活動可分為「學習型」、「健康型」、「服務型」和「社交型」等不種類，以「住戶身心健康」為主軸，鼓勵住戶經常性的參與活動，互相分享與取得知識，引導社區民眾習於「自律」，在社區活動中，推動自我管理，強化住戶自治意識，進而將優質社區文化延伸至家人。

要「活」就要「動」，社區活動不是逢年過節而已，應該不間斷地辦理，並不斷的進步，才有永續。

關鍵字：郭紀子物管社區活動春節管委會布置年節過年公設

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