MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

▲微風南山百貨開在信義商圈。（圖／記者屠惠剛攝）



財經中心／綜合報導

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開幕60天也引起業界震撼。

《ETtoday》日前報導，étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒在臉書公告，因百貨租期及營運規劃，微風南山店營業至2019年5月31日止，其中étage 15 ENJOY TABLE與悅品擺酒公告「結束營業」，而悅品飲茶則貼出「搬遷公告」，並表示新地點正在籌備中。

MLD集團短短2個月閃離主打「餐飲牌」的微風南山，外界相當震撼，也傳出是租金問題，不過是否如外傳所言，MLD尚未說明。

▲微風南山。（圖／記者黃士原攝）



由於微風南山土地是北市府所有，南山拿下地上權，再由微風租地下2樓及地上7樓，負責招商管理的日商atre已經是四房東，營運獲利及租金壓力可想而知。

étage 15 ENJOY TABLE當初進駐是主打餐廳橫跨中餐、西餐、點心領域，選用新鮮當季食材入菜，融合中西方食材與烹調手法。悅品飲茶是來自南台灣的港式飲茶，搭配古銅色金屬鳥籠吊燈，呈現香港茶餐廳氛圍，落地窗可近距離眺望101大樓與空中花園，原本更帶著睽違5年的悅品傳奇茶點「針孔蝦餃皇」強勢回歸，可惜現在都看不到了。

至於悅品擺酒原本是台鋁旗下悅品中餐所打造粵菜全新品牌，擺酒在香港原指大規模酒樓宴客，眾賓客一起喝大酒、吃大菜，悅品中餐禮聘粵菜主廚，將傳統粵菜料理結合健康烹調創新，另一特色就是，使用紹興酒與悅品自製烏梅汁調和而成的開胃酒。

根據《民視新聞網》，日商atre回應，MLD是品牌規劃因素「提前解約」，也將積極招商其他餐廳，目前已有不少餐飲品牌等著進駐。

▼悅品飲茶以鹹蛋黃與奶油調製而成的流沙包。（圖／微風集團提供)

