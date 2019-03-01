建案「派單工」風吹雨淋背後　人禍與日薪800元的心酸！

▲張阿姨分享了派單、舉牌工人背後的辛酸。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

路上常見「舉牌」、「派單」的工人，除了看的見風吹雨淋背後，還隱藏著怎樣的故事？記者實地採訪一位正在派單的張阿姨（化名），告訴你背後的辛酸。張阿姨表示，其實這份工作不僅是「天災」（風吹雨淋），還要面對隨時會發生的「人禍」，日薪800元不打緊，扣薪跟危險性才是他們最大的辛酸。

一開始記者遠遠觀察該名阿姨，頂著烈陽天、手上拿著鄰近該區域的建案傳單正在派發，但路過的人約十多個才會有一個拿取，記者靠近訪問，起初阿姨警戒心很強，以為記者是巡邏員，告訴記者他很認真，並沒有偷懶。

當記者表明希望了解這項工作的鹹甘苦後，該名派單阿姨才放下緊張情緒，僅表示願意接受訪問，並告知自己姓氏後，就匆忙表示自己正在工作，待休息時可以與記者詳聊。

等待過程中，發生了一段小插曲，張阿姨請我幫忙照看一下招牌，急忙的跑去洗手間，回來後又立刻上工，不多做交談，待派發完畢後，記者與張阿姨在附近咖啡廳坐下來採訪。

張阿姨緩緩道來，你可知道我剛剛有多緊張？如果你是「巡邏員」認定我在偷懶就會被扣薪水，這樣一餐飯錢就沒了；記者問到，剛剛上廁所為甚麼還要我顧招牌呢？會有人偷嗎？張阿姨說，因為弄丟就要被罰3,000元。

張阿姨表示，該份工作日薪800元、每日工作8個小時、每小時可休息10分鐘；談到工作的辛酸處，他說，風吹雨淋不講，扣薪罰則一堆，倘若遭認定偷懶就會扣薪（視情節而定金額），弄丟牌子就要賠3,000元。

低於最低時薪還有人願意做，是因為缺錢嗎？張阿姨說，自己其實並不缺錢，因為退休後常常覺得無聊，朋友約了想說可以加減賺就加入了，不過錢那麼難賺如果還要被扣薪，就會很不開心，所以當然會緊張。但他表明，其他同事確實很多都是因為找不到其他工作的，只好靠舉牌跟派單度日。

公司有幫忙保勞健保？談到這張阿姨面露尷尬之色、沉吟久後娓娓道來。他說，其實算也有算沒有，日薪800元除了包含預扣稅金，勞保部分老闆也算進去薪水，先扣除後所計算出來的。

張阿姨補充，但是過去就有發生過，同事被車撞到的事情，公司雖然有幫忙保勞保，事後也有慰問金，不過該名同事就不再任用，可能是公司覺得他沒有保護好自己吧！不幸中的大幸，就是並沒有大傷。張阿姨說，因為此事他也特別告知公司，只願意站安全的地方，畢竟他只是當作消磨時間，同時賺點零花錢而已。

張阿姨最後說，新聞常報導很多關於這個行業（舉牌工人）的辛苦，大家都以為是建商無良、剝削勞工，但其實剝削的是「二包」（派單公司），但二包其實常常換人，所以這狀況也難以改變。