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租屋族、房東都要小心　租屋三大糾紛「錢、錢、錢」

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▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／記者季相儒攝）

▲租屋發生糾紛的三大原因，全都離不開錢。（圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

租屋族、房東都要小心了！租屋過程時常衍生了不少租屋糾紛，不僅租客、房東也時常受害。崔媽媽基金會，統計了租屋糾紛申訴案件前三名，發現就是押金不退、租金不繳、修繕責任三大項，全都離不開錢、錢、錢。

根據內政部資料，全台每年約有122萬戶租屋需求，在租屋過程中，就時常傳出各種類型的租屋糾紛；長期推動「居住正義」的崔媽媽基金會統計，最常接到的前三大租屋糾紛案件，就是押金不退、租金不繳、修繕責任，崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，要解決就必須從合約做起。

預防勝於治療，呂秉怡說，不論是房東還是房客，都有可能遇到租屋糾紛，在簽約過程就必須謹慎評估，合約載名後，還是不幸遇到「押金不退、租金不繳」，將來對簿公堂至少多了一個依據。

呂秉怡指出，押金不退、租金不繳，兩項都是屬於「該給付卻不支付金額」的糾紛，只是申訴角色對換；所以處理標準程序都一樣，首先必須蒐集證據、寄存證信函、進入調解，倘若調解不成、最終仍需對簿公堂。

避免對簿公堂的關鍵在「公證」！對簿公堂畢竟曠時費日，所以倘若合約簽訂明確，就可在存證信函寄出後，向法院申請「支付命令」，向債務人討回欠款；倘若房東遇到租霸，也可在較短的時間內請房客離開。

未經公證吃虧的往往是房東，崔媽媽基金會表示，倘若僅簽約卻未公證，房東則僅可以要求支付清償欠租，欲要求搬離，則又必須走另一段法律程序，所以公證對於租約而言十分重要。

除了押金、租金問題，「修繕責任」也是最常見到的糾紛類型，一般而言，房屋結構、附加設備，都屬於房東應盡修繕責任範圍，但消耗品則除外（熱水器電池、燈泡等）；但附加設備部分，房東與房客是可以協議修繕責任歸屬，例如傢俱、家電等等。

呂秉怡建議，簽約時可參考內政部最新「房屋租賃契約書範本」，或參考新版的崔媽媽「住宅租賃契約書」，避免未來產生糾紛時，無所依據或合約載名事項不全。

關鍵字：租屋糾紛修繕押金租金房客房東崔媽媽基金會合約簽約呂秉怡

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