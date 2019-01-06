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買房三大結構分不清　RC、SRC、SC專家大解析

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▲▼結構技師戴雲發。（圖／記者陳韋帆攝）

▲結構技師戴雲發教你分別三種建築主流結構差異性。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

買房最常遇到RC、SRC、SC三種結構，常常都是賣屋介紹的很詳盡，但其實聽完後，還是分不清楚到底哪項結構最好。建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，三種主流結構各有優缺點，「RC」俗稱鋼筋混凝土、「SC」就是鋼骨結構、「SRC」則是混合「RC＋SC」使用的工法，各有適合的用途。

「RC」戴雲發指出，台灣有8～9成的住宅建築都是RC建構而成，早期的鋼筋綁法，有施工技術上的困難，經過時間推移下，科技與技術都達到一定的成熟度，已經有更安全耐震的綁紮工法，所以已是現今經濟又純熟的建造方式。

「SC」好處是建造時柱子尺寸不會太大，所以常用於高樓層，常見於25～40樓層的建物，樑、柱主要都是鋼骨、混凝土為主材料，其中柱子部分還有鋼骨BOX，但混凝土都作為「防火被覆」，不屬於結構行為；但也不是全無缺點，由於鋼骨結構較軟，也會導致與RC牆壁連結性較差，經過時間老化或地震後，也較容易滲水，不過不會影響結構安全。

「SRC」是介於「RC」與「SC」之間的工法，同時具有兩種結構的特點，所以，施工技術層面較高，品管要求須更嚴謹。SRC比RC多了內部鋼骨的配置，有較強的韌性與抗拉能力，在樓層較高的建案中，與RC設計相較，可略為縮小柱的斷面尺寸，故在高層建築中會以SRC結構設計為主，主要是為減少柱所佔的空間面積。

戴雲發表示，三種工法與結構都有優缺點，以最成熟的RC技術為例，若在不同溫度下施做焊接，也會得到不同的品質與安全性，所以材料並非單一重點，要能夠兼具「優良的系統規劃」、「精準的施工品質」，才能夠獲得完善的結構安全。

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