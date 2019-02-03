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豬年開運9招　江柏樂居家擺飾這樣做

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▲▼江柏樂。（圖／江柏樂提供）

▲江柏樂教你豬年風水居家擺飾開運9招。（圖／江柏樂提供）

記者陳韋帆／台北報導

春節連假9日到來，今年在農曆中為己亥年又稱金豬年，在迎接新的一年到來，除了喜氣洋洋的春聯、紅色飾品等擺飾外，要如何兼具開運、發財效果呢？風水大師江柏樂表示，風水布局不離方位，像豬年正財位就在「中」位、偏財位則在「東」位，只要放對擺飾，就可以擁有招財的效果，另外也有防小人、防破財等位子，放上不同的擺飾，就可以讓豬年開春就能添好運。

春節過年也是代表新的一年到來，許多人會在年前進行大掃除，若在此時順手做好招財擺飾就能錦上添花。江柏樂說，2019豬年風水布局，關於招財位就在家中的「中」位，也就是房子的中心點，放上「開運聚寶盆」就會有聚財效果；家中的「東」位就是偏財位，倘若放上八吉祥聚寶盆，也可招來偏財。

若擔心受破財、小人、生病等問題，在「東南」位放上「催才流水」擺飾就可以擋下破財厄運；「南」位掛上「桃木劍」則可以防小人；「西南」位掛上「十帝錢」則有化煞效果；「東北」位放上「銅葫蘆」可保健康。

想招來桃花、好人緣也有方法，江柏樂指出家中的「西」就是今年的桃花位，可以在上面擺上「玫瑰＋百合」；想讓小孩好好讀書，「北」位掛上「魁星踢斗圖」也不錯；希望家有喜事可在「西北位」放上「牡丹富貴畫」。

▼擺飾與家中方位對應圖。（圖／江柏樂提供）

▲▼江柏樂。（圖／江柏樂提供）

所謂的風水，以科學角度解釋，就是環境影響心情。例如傳統的「攔腰煞」指的是家中窗外有橋墩，會影響生意；而科學角度解釋，橋墩的噪音會影響睡眠、心情，導致工作不順遂。

江柏樂表示，華人說的風水指的，就是磁場與能量，能量場越大自然運勢就越好，所以亞洲國家許多有錢人會相信風水。在豬年開始的第一天，不妨試試，讓自己開運看看吧！

關鍵字：豬年開運擺飾江伯樂風水招財防小人過年春節

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