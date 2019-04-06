ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

慎防房地產交易詐騙　注意「身分、印鑑、信託」真實性

ETtoday新聞雲

▲▼2019台灣房市論壇,座談（一）,包租公律師蔡志雄。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡志雄提醒，房屋交易安全預防勝於治療。（圖／記者李毓康攝）

記者陳韋帆／台北報導

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設等案。各地方政府也紛紛推出「預售屋信託機制查詢專區」供查詢確認。包租公律師蔡志雄特地提醒，購屋詐騙買方最常遇到的手法是「佛心屋主打折大拍賣」；而賣方則只收到訂金，房子就被騙走了也時有所聞。

近日幾件購屋遭詐騙市建，具記者實地採訪被害者，彙整手法不離「團購、付現打折」、「一屋多賣」、「信託出問題」等情事。蔡志雄表示，詐騙集團會利用人性弱點，以「便宜」作為吸引人的賣點，所以一但看到異於區域的房價，就要特別小心提防。

另外容易出問題的就是「信託」，蔡志雄說，所幸現在許多地方政府紛紛設立查詢專區，在簽約前切記不可嫌麻煩或不好意思，一定要現場查詢完畢，確認沒有問題再簽約。

不過除了買屋會被騙之外，賣屋也有可能成為受害者。蔡志雄分享，過去就曾遇過一個案例，有一位客戶年輕時買了一間房子，打拼一輩子還清房貸後，也決定賣屋、換屋。

屋主遇到一位年輕人，當場直接付出訂金，屋主不疑有他還覺得遇到有錢的老實人，於是將權狀、印鑑、證明等，通通交給買方辦理相關手續，結果房子就被過到第三人名下，買方再也不見人影，才驚覺自己遭到詐騙。

蔡志雄形容，遇到詐騙就如同跌倒，如果跌的不重還能爬起來，但房屋、土地等不動產買賣，動輒上千萬，對於一般人而言，只要遇到一次，畢生心血將付諸東流，可能就再也爬不起來。

談到蔡志雄專業，是否能透過法律途徑解決？他說，法律確實有訂定相關法令，但偏偏詐騙的人不是逃之夭夭就是身上都沒錢，許多人辛苦勝訴卻只換來一張無法換錢的債權憑證，司法還了公道，但錢一樣討不回來了！

蔡志雄提醒買賣房屋都必須注意三大重點，第一點、確認屋主身分，不動產有公示公信原則，所以必須申請「一類謄本」（才有詳細記載屋主資訊），並核對其身分；第二點、檢查用印內容，蔡志雄說，所有內容都必須親自看過與用印，不可交予他人。

第三點、辦理價金信託，自己買賣可透過建經公司辦理不動產履約保證，若購買預售屋等，可至地方政府的「預售屋信託機制查詢專區」查詢並確認。最後，蔡志雄提醒，預防勝於治療，買賣不動產切記再三小心。

關鍵字：買屋賣屋詐騙不動產房產房子信託謄本印鑑身分包租公律師蔡志雄

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3867

國泰置地租金飆　逼宮南山廣場商辦王寶座

根據最新揭露的實價資料顯示，台北市信義區頂級A辦大樓「國泰置地」，每坪租金有兩筆站上4,200元，刷新自己的實價揭露紀錄，但仍未超越前次商辦王「南山人壽廣場」。信義房屋指出，信義計畫區的辦公市場仍是市..

4月3日 15:38

//cdn2.ettoday.net/images/3913

環狀線通車在即　中和看屋增2成

新北捷運環狀線第一期進入完工階段、年底即將通車，今（3）日也舉辦「大坪林站至板新站車站間人行道」更新工程動土典禮，根據實價登錄，近2年中和區房價波動不大，甚至電梯大樓行情還不跌反漲，當地房仲甚至傳出第..

4月3日 12:00

//cdn2.ettoday.net/images/4000

北市推住宅免費健診、無障礙補助　唐峰正：先查違建誰造成的

台北市政府推出「無障礙設施改善與補助計畫」，包含住宅「免費健診」、總工程經費45％、最高107萬補助。UD自由空間教育基金會董事長唐峰正對這項政策指出3大盲點並提出建議，包含「違建是誰蓋的」、「查驗建..

4月2日 17:45

//cdn2.ettoday.net/images/3999

柯P公宅政績片自比豪宅規格　網友評價兩極

台北市都發局拍攝影片宣揚柯P公宅政績，主題訂為「台北公宅尊爵不凡」，內容大玩網路哏，形容詞句如「尊爵不凡」、「氧氣進得去、二氧化碳出得來」、「和鄰居一起約跑」等，雖遭部份網友質疑大玩「黃色」、「浪費錢..

4月2日 15:47

//cdn2.ettoday.net/images/3999

顏炳立：賣菜郎與燕子來了房價也不會漲！

戴德梁行今（2）日發布最新房市預測，戴德梁行董事總經理顏炳立開頭就直指房價尚未落底。顏炳立說，「現在的低價將是明天的高價」、豪宅則是「今年放量、將是真正落底年」。

4月2日 12:12

//cdn2.ettoday.net/images/3596

東區租客大逃亡　每100間店面15間沒人要

台北東區繼年初知名餐館永福樓吹起熄燈號後，關店的骨牌效應受到關注。根據戴德梁行以及瑞普萊坊兩大商仲統計，東區第一季店面空置率再創新高，已達15.6％。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，若再加上F..

4月2日 11:06

//cdn2.ettoday.net/images/3137

天龍國收入未破百　近10年買房困難度增

成家困難，投對胎竟比後天努力還重要？網路平台業者根據聯徵資料，彙整六都與年收入買房比例，其中，買房比例最高的，為年收入60萬元以下，佔37%，其次才是年薪百萬元以上、佔34%。而台北市年薪未達百萬元，..

4月2日 09:41

//cdn2.ettoday.net/images/3997

80戶苦等6年「攔柯P轎喊冤」　北市海砂屋審議終通過

台北市大安區全家福社區「海砂屋都更」審議通過了！台北市都更處主秘謝明同指出，今（1）日全家福社區都更案「有條件」通過審議會，後續只要修正報告書，再次核定後，談好租金、搬遷等補貼發放，就可以正式動工。日..

4月1日 17:12

//cdn2.ettoday.net/images/3868

329高雄衝韓流北部建商來勢洶洶　霸主京城百億推案穩江山

高雄近日因韓國瑜話題不斷，也讓房產業界格外注目，甚至北部上市櫃建商興富發（2542）、遠雄（5522），都揮軍南下、來勢洶洶，今（108）年329檔期高雄更爆量744億元，創下有史以來新高。高雄建商龍..

4月1日 15:23

//cdn2.ettoday.net/images/3548

北市包租代管違規最高罰20萬元　9成租屋糾紛仍未解決！

台北市租屋廣告違規新裁罰基準上路了，北市地政局表示，即日起若合法登記私下「包租代管」、「刊登廣告」等行為，將進行裁罰，且採取累進制度，最高可罰至20萬元。崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，這樣的做法確實對..

4月1日 11:52

相關新聞

個資不再全都露　地籍謄本藏玄機

爆乳偽娘出庭　「乾洗」判刑還嬌笑

3張圖秒分雨遮、陽台與露台

警民聯手　逮捕女車手

房市回溫?　專家：329檔期還在暖機

讀者迴響

熱門新聞

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

他替阿公守祖厝被黑白道威脅

個資不再全都露　地籍謄本藏玄機

3張圖秒分雨遮、陽台與露台

差1年「賠掉300萬」　時機是..

清明掃墓祭祖　居家6大風水禁忌

68萬新北老屋　拉皮陷困境

1元租約　破解東區空屋稅

家具包裝修惹議　屋主鑰匙遭扣押

斷頭潮來了？　他點名這5個地方..

最新新聞更多

房產交易安全三大注意事項

個資不再全都露　地籍謄本藏玄機

家具包裝修惹議　屋主鑰匙遭扣押

3張圖秒分雨遮、陽台與露台

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

68萬新北老屋　拉皮陷困境

救老屋　北市推得來速套餐

女人當自強　selina晉升豪..

地震損傷建物要注意　自行健檢四..

租屋處浴室門卡卡　房東貼心期醒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366