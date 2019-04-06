慎防房地產交易詐騙　注意「身分、印鑑、信託」真實性

▲蔡志雄提醒，房屋交易安全預防勝於治療。（圖／記者李毓康攝）

記者陳韋帆／台北報導

建商烙跑事件層出不窮，統計去年建商倒閉、烙跑、一屋多賣等情事，受害者高達百餘名、初估損失金額約數十億元，其中包含新北市中和嘉泉建設、桃園銘曜建設、基隆碩晟建設等案。各地方政府也紛紛推出「預售屋信託機制查詢專區」供查詢確認。包租公律師蔡志雄特地提醒，購屋詐騙買方最常遇到的手法是「佛心屋主打折大拍賣」；而賣方則只收到訂金，房子就被騙走了也時有所聞。

近日幾件購屋遭詐騙市建，具記者實地採訪被害者，彙整手法不離「團購、付現打折」、「一屋多賣」、「信託出問題」等情事。蔡志雄表示，詐騙集團會利用人性弱點，以「便宜」作為吸引人的賣點，所以一但看到異於區域的房價，就要特別小心提防。

另外容易出問題的就是「信託」，蔡志雄說，所幸現在許多地方政府紛紛設立查詢專區，在簽約前切記不可嫌麻煩或不好意思，一定要現場查詢完畢，確認沒有問題再簽約。

不過除了買屋會被騙之外，賣屋也有可能成為受害者。蔡志雄分享，過去就曾遇過一個案例，有一位客戶年輕時買了一間房子，打拼一輩子還清房貸後，也決定賣屋、換屋。

屋主遇到一位年輕人，當場直接付出訂金，屋主不疑有他還覺得遇到有錢的老實人，於是將權狀、印鑑、證明等，通通交給買方辦理相關手續，結果房子就被過到第三人名下，買方再也不見人影，才驚覺自己遭到詐騙。

蔡志雄形容，遇到詐騙就如同跌倒，如果跌的不重還能爬起來，但房屋、土地等不動產買賣，動輒上千萬，對於一般人而言，只要遇到一次，畢生心血將付諸東流，可能就再也爬不起來。

談到蔡志雄專業，是否能透過法律途徑解決？他說，法律確實有訂定相關法令，但偏偏詐騙的人不是逃之夭夭就是身上都沒錢，許多人辛苦勝訴卻只換來一張無法換錢的債權憑證，司法還了公道，但錢一樣討不回來了！

蔡志雄提醒買賣房屋都必須注意三大重點，第一點、確認屋主身分，不動產有公示公信原則，所以必須申請「一類謄本」（才有詳細記載屋主資訊），並核對其身分；第二點、檢查用印內容，蔡志雄說，所有內容都必須親自看過與用印，不可交予他人。

第三點、辦理價金信託，自己買賣可透過建經公司辦理不動產履約保證，若購買預售屋等，可至地方政府的「預售屋信託機制查詢專區」查詢並確認。最後，蔡志雄提醒，預防勝於治療，買賣不動產切記再三小心。